Πυροβόλησε άστεγο γιατί της ζήτησε να μετακινήσει την Πόρσε της και πήγε για φαγητό

Πολύ επιεικής αποδείχθηκε η δικαιοσύνη με μια γυναίκα από το Τενεσί, η οποία ναι μεν καταδικάστηκε επειδή πυροβόλησε έναν άστεγο άνδρα που της ζήτησε να μετακινήσει την Porsche της τη γλίτωσε όμως χωρίς ποινή φυλάκισης. Πιο συγκεκριμένα η Κέιτι Κουακενμπούς, μια 32χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών, καταδικάστηκε την Πέμπτη σε 11 μήνες και 29 ημέρες με αναστολή όταν το 2017 πυροβόλησε τον Τζέραλντ Μέλτον σύμφωνα με την εφημερίδα «The Tennessean».Η Κουακενμπούς, η οποία ζούσε στο Νάσβιλ την εποχή του περιστατικού, αλλά έκτοτε έχει μετακομίσει στο Τέξας, θα μπορεί να εκτίσει την ποινή της στον νέο τόπο διαμονής της.

«Αυτή ήταν η χειρότερη εμπειρία της ζωής μου, αλλά είμαι ευγνώμων που την έζησα, γιατί με άλλαξε τόσο δραματικά μέχρι το μεδούλι», δήλωσε η γυναίκα κατά την καταδίκη της. «Μερικές φορές τα σκληρά μαθήματα είναι τα καλύτερα μαθήματα». Στις 26 Αυγούστου 2017, ο Μέλτον, ηλικίας τότε 54 ετών, κοιμόταν σε ένα πεζοδρόμιο στο Music Row όταν ξύπνησε από τη δυνατή μουσική και τα καυσαέρια που προέρχονταν από την SUV Porsche της Κουακενμπούς, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο Μέλτον και η Κουακενμπούς καβγάδισαν έντονα και η γυναίκα φέρεται να ρώτησε τον άνδρα αν «ήθελε να πεθάνει απόψε». Ο Μέλτον κατέθεσε στο δικαστήριο ότι απομακρυνόταν όταν η Κουακενμπούς βγήκε από το αυτοκίνητό της και πυροβόλησε δύο φορές, χτυπώντας τον στην κοιλιά.

Στη συνέχεια η γυναίκα μπήκε ξανά στην Porsche της και πήγε με τον συνεπιβάτη της σε ένα Taco Bell πριν τελικά επιστρέψει στο σπίτι της. Ούτε η ίδια ούτε ο σύντροφός της ανέφεραν αρχικά τους πυροβολισμούς στην αστυνομία. Ο Μέλτον επέζησε από τους πυροβολισμούς, αλλά χρειάστηκε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις, δήλωσαν οι εισαγγελείς. Η Κουακενμπούς συνελήφθη και της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού και για επίθεση με φονικό όπλο.

Wealthy Porsche Owner Escapes Jail For Shooting Homeless Man Who Asked Her To Move Her SUV. Sociopathic POS, Katie Quackenbush should be in JAIL.

IDIOT Republican FASCIST states that ALLOW nuts with guns to shoot people make America a SHIT HOLE. https://t.co/oNpWMQVEwY — BeTheChange (@truromanticlife) November 8, 2022

Ένοχη… με ποινή χάδι

Κατά τη δίκη της τον Απρίλιο, οι ένορκοι έκριναν την Κουακενμπούς ένοχη για τη μικρότερη κατηγορία της απερίσκεπτης έκθεσης σε κίνδυνο – ένα πλημμέλημα – αφού κατέθεσε ότι πυροβόλησε γιατί ήταν σε αυτοάμυνα και για να τρομάξει τον Μέλτον. Ο πατέρας της Κουακενμπούς, ο οποίος είναι δικηγόρος στο Τέξας, είχε προηγουμένως ισχυριστεί ότι ο Μέλτον απείλησε να σκοτώσει την κόρη του αν δεν κατέβαζε την ένταση του ραδιοφώνου της. «Η κόρη μου του είπε: ‘Έχω όπλο. Πάρτο μακριά μου», δήλωσε ο Τζέσε Κουακενμπούς στον τηλεοπτικό σταθμό Fox 17. «Τράβηξε μία σφαίρα ως μέσο προειδοποίησης, χωρίς να έχει σκοπό να τον χτυπήσει ή να τον σκοτώσει. Σκέφτηκε ότι σημάδευε αρκετά μακριά του για να τον τρομάξει και αυτός συνέχισε να έρχεται κατά πάνω της και έριξε άλλη μια σφαίρα».

Κατά την εκδίκαση της ποινής την περασμένη Πέμπτη, οι εισαγγελείς αμφισβήτησαν τον ισχυρισμό της Κουακενμπούς ότι φοβόταν τον Μέλτον, λέγοντας ότι ένας αυτόπτης μάρτυρας άκουσε τη γυναίκα να λέει ότι δεν φοβόταν τον άνδρα και ότι δεν πήρε στα σοβαρά τα λόγια του. Παρά το γεγονός ότι αρχικά κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας, οι ένορκοι τον Απρίλιο την καταδίκασαν για απερίσκεπτη έκθεση σε κίνδυνο – το οποίο είναι πλημμέλημα.

Η βοηθός εισαγγελέα ανέφερε επίσης το ανησυχητικό ιστορικό της Κουακενμπούς που αφορούσε απειλές κατά άλλων. Σε μια περίπτωση, η γυναίκα παραδέχτηκε ότι απείλησε να χτυπήσει ένα μωρό με τούβλο. Σε μια άλλη περίπτωση, η Κουακενμπούς έριξε νερό σε μια γυναίκα σε ένα εστιατόριο. Όταν της δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσει κατά τη διάρκεια της ακρόασης, η Κουακενμπούς ζήτησε συγγνώμη από τον Μέλτον για τις πράξεις της – αλλά προσπάθησε επίσης να παρουσιάσει τον εαυτό της ως θύμα, ισχυριζόμενη ότι έχει γελοιοποιηθεί, έχει δεχθεί απειλές θανάτου και αγωνίζεται να βρει δουλειά. «Εκατομμύρια άνθρωποι με κορόιδευαν στο διαδίκτυο», είπε με παράπονο. «Καταδικάστηκα από την κοινότητα πριν από τη δίκη».

Αντιδράσεις στο Twitter επειδή δεν μπήκε στη φυλακή

Έντονες είναι οι αντιδράσεις στο Twitter μετά την απόφαση της δικαιοσύνης να μην τη στείλει στη φυλακή. Κάποιοι μάλιστα τόνισε πως τη «γλίτωσε» επειδή είναι λευκή και πλούσια.

«Η Katie Quackenbush πήρε μόνο αναστολή και εξακολουθεί να κλαίει για τους ανθρώπους που είναι κακοί μαζί της στο διαδίκτυο. Θα έπρεπε να είναι στη φυλακή», έγραψε κάποιος στο Twitter. «Οπότε η Κέιτι Κουάκενμπους δεν θα φάει καθόλου φυλακή; Το να πυροβολείς έναν άστεγο που απομακρύνεται από σένα είναι νόμιμο στο Τενεσί τώρα… Αν είσαι πλούσια λευκή σκύλα», γράφει ένας άλλος.

I have NO words, except “fuck Katie Quackenbush”. pic.twitter.com/FNYchyoozL — Chandler Remington (@RemyCRH) November 8, 2022

«Δεν έχω λόγια, εκτός από το “γ… την Katie Quackenbush», ήταν ένα άλλο σχόλιο γεμάτο οργή. «Πυροβόλησες έναν άνθρωπο που δεν αποτελούσε απειλή για σένα και μετά πήγες για φαγητό στο Taco Bell», γράφει ένας άλλος. «Είναι απίστευτο για μένα ότι αυτή η γυναίκα πυροβόλησε αυτόν τον άνθρωπο, τον άφησε να πεθάνει και πήρε αναστολή χωρίς επιτήρηση. Η Katie Quackenbush ανήκει στη φυλακή», έγραψε κάποιος άλλος.