Πανεπιστήμια ΗΠΑ επεισόδια: «Ημέρες Βιετνάμ» σε Columbia και Yale

Στο πιο ταραγμένο εικοσιτετράωρο από την έναρξη των φοιτητικών κινητοποιήσεων αλληλεγγύης στις ΗΠΑ προς τους Παλαιστινίους, πριν από δύο εβδομάδες, αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν σε σειρά πανεπιστημιουπόλεων, από την ανατολική μέχρι τη δυτική ακτή της χώρας, για να διαλύσουν καταλήψεις κτιρίων και κατασκηνώσεις ακτιβιστών, προχωρώντας σε εκατοντάδες συλλήψεις. Τα πιο δραματικά επεισόδια σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, λίκνο των κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν στις 17 Απριλίου. Λίγο μετά το μεσημέρι της Τρίτης, και ενώ εξέπνεε το τελεσίγραφο της διοίκησης του πανεπιστημίου για διάλυση της κατασκήνωσης υπό την απειλή της επιβολής πειθαρχικών μέτρων, ομάδα φοιτητών κατέλαβε το ιστορικό Κτίριο Χάμιλτον του ιδρύματος αφού εισέβαλε σε αυτό σπάζοντας ένα παράθυρο και έστησε οδοφράγματα για να εμποδίσει την είσοδο αστυνομικών.

Οι ακτιβιστές ανέβασαν πανό που έγραφαν «Ελεύθερη Παλαιστίνη» και «Φοιτητική Ιντιφάντα» (Εξέγερση), ενώ μετονόμασαν τον υπό κατάληψη χώρο σε «Κτίριο Χιντ», προς τιμήν ενός εξάχρονου κοριτσιού από τη Γάζα, θύμα του πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς. Γύρω στις 9 το βράδυ, εκατοντάδες αστυνομικοί με πλήρη εξάρτυση εισέβαλαν στην πανεπιστημιούπολη ύστερα από πρόσκληση των πανεπιστημιακών αρχών και εντολή του δήμαρχου Νέας Υόρκης Ερικ Ανταμς. Μέσα σε μία ώρα είχαν εκπορθήσει τους καταληψίες από το Κτίριο Χάμιλτον και την κατασκήνωση στον υπαίθριο χώρο, συλλαμβάνοντας τουλάχιστον 230 άτομα, στα οποία πέρασαν πλαστικές χειροπέδες.

Οι ακτιβιστές απαιτούσαν απόσυρση επενδύσεων από εταιρείες που τροφοδοτούν τον ισραηλινό στρατό, μεγαλύτερη διαφάνεια στα οικονομικά του πανεπιστημίου και αμνηστία σε όσους συναδέλφους τους έχουν ήδη επιβληθεί πειθαρχικές κυρώσεις, όπως προσωρινή αποβολή. Η πρόεδρος του ιδρύματος, Νεμάτ Μινούς Σαφίκ, εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι «οι φοιτητές αποφάσισαν να κλιμακώσουν την κατάσταση, με κατάληψη, βανδαλισμούς και οδοφράγματα που δεν μας άφηναν περιθώριο επιλογής». Στη συνέχεια, έστειλε επιστολή στις αστυνομικές αρχές ζητώντας παρουσία ικανής δύναμης στην πανεπιστημιούπολη μέχρι τις 17 Μαΐου, ώστε να πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα ασφαλείας η τελετή αποφοίτησης, που προβλέπεται να γίνει δύο ημέρες νωρίτερα.

Κατά διαβολική σύμπτωση, τα επεισόδια έλαβαν χώρα ακριβώς 56 χρόνια από παρόμοια επέμβαση των δυνάμεων καταστολής στον ίδιο χώρο, για παρεμφερείς λόγους. Στις 30 Απριλίου του θυελλώδους, σε Αμερική και Ευρώπη, 1968, αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στο Κολούμπια για να διαλύσουν κατάληψη φοιτητών, και πάλι στο Κτίριο Χάμιλτον, εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Η σύγκρουση τότε ήταν βίαιη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 132 φοιτητές, 4 πανεπιστημιακοί και 12 αστυνομικοί. Εμπνευσμένοι από το προηγούμενο του 1968, οι ακτιβιστές των φετινών κινητοποιήσεων ανακήρυξαν, όπως και οι προκάτοχοί τους της γενιάς του Γούντστοκ, την κατασκήνωσή τους «Απελευθερωμένη Ζώνη».

Χθες (01/05) η ένταση μεταφέρθηκε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Λος Αντζελες (UCLA) όπου έλαβαν χώρα άγριες συγκρούσεις μεταξύ ακτιβιστών υπέρ της Παλαιστίνης και υποστηρικτών του Ισραήλ. Οι τελευταίοι, οπλισμένοι με ρόπαλα, προσπάθησαν να ισοπεδώσουν κατασκήνωση αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους, αναγκάζοντας τις πανεπιστημιακές αρχές να ζητήσουν τη συνδρομή της αστυνομίας για να αποτραπούν τα χειρότερα. Το CNN αναφέρει ότι στις συγκρούσεις του UCLA επιστρατεύτηκαν πλαστικοί σωλήνες, σπρέι πιπεριού και τέιζερ, αν και δεν είχε διευκρινιστεί ποιος χρησιμοποίησε τι.

Αστυνομικοί κάνουν χρήση ειδικού οχήματος για να μπουν στο κατειλημμένο από ακτιβιστές Κτίριο Χάμιλτον του Πανεπιστημίου Κολούμπια, στη Νέα Υόρκη. Η διόγκωση και ριζοσπαστικοποίηση του φοιτητικού κινήματος υπέρ των Παλαιστινίων έχει προκαλέσει σοβαρή ανησυχία στις γραμμές των Δημοκρατικών για τις δυνητικές πολιτικές επιπτώσεις της αναταραχής στη μάχη των προεδρικών εκλογών. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος, καθώς κινδυνεύει από τη μια πλευρά να δυσαρεστήσει την αριστερή πτέρυγα και τους νέους ψηφοφόρους του κόμματος και από την άλλη να εκτεθεί απέναντι στους πιο συντηρητικούς πολίτες που ανησυχούν για τη διασάλευση της δημόσιας τάξης.

Ρεπορτάζ του ιστότοπου Axios αναφέρει ότι την Τρίτη πραγματοποιήθηκε στο Καπιτώλιο σύσκεψη Δημοκρατικών βουλευτών κεκλεισμένων των θυρών για την επισκόπηση της κατάστασης. «Πολλοί είναι έντονα απογοητευμένοι και ανήσυχοι», φέρεται να αναφέρει βουλευτής που συμμετείχε στη σύσκεψη, προσθέτοντας ότι οι Ρεπουμπλικανοί ήδη έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν βίντεο από τις ταραχές για να ερεθίσουν τα πιο συντηρητικά αντανακλαστικά του εκλογικού σώματος και να μετατοπίσουν την προεκλογική συζήτηση στο πιο ευνοϊκό γι’ αυτούς πεδίο του νόμου και της τάξης.

Σε κατάσταση αναμονής βρίσκεται η διεθνής κοινότητα ύστερα από τις μικρές, αλλά σημαντικές προόδους των διαπραγματευτικών διαδικασιών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που έλαβαν χώρα το τελευταίο διήμερο στο Κάιρο. Χθες το απόγευμα ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Οσάμα Χαμντάν, δήλωσε πως η οργάνωση ζήτησε από τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου να της παράσχουν λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους που θέτουν για τη σύναψη μιας συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα. Αιγύπτιοι αξιωματούχοι δήλωσαν επιπλέον στο γαλλικό πρακτορείο AFP πως η παλαιστινιακή πλευρά ζητεί την άνευ όρων επιστροφή των εκτοπισμένων στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, καθώς και τη δέσμευση των Ισραηλινών ότι στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνεται η συζήτηση για την αποχώρηση όλων ανεξαιρέτως των δυνάμεών τους από τη Γάζα.

View from my dorm window at @Columbia pic.twitter.com/G9ivc74N4y

— Jonas Du (@jonasydu) May 1, 2024