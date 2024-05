Κωνσταντινούπολη επεισόδια – Πρωτομαγιά: Εκατοντάδες συλλήψεις διαδηλωτών και χημικά

Σοβαρά επεισόδια και συλλήψεις σημειώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια της πορείας για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Συγκεκριμένα, η αστυνομία της Τουρκίας έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να εμποδίσει διαδηλωτές που συμμετείχαν στην πορεία να φθάσουν στην πλατεία Τάξιμ, η οποία βρίσκεται στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης και έχει σημαντικό πολιτικό συμβολισμό. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της αστυνομίας σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια μεταξύ των δυνάμεων και των διαδηλωτών, όπως καταγράφηκαν και αναμεταδόθηκαν από το CNN Türk, ενώ σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια έγιναν 210 συλλήψεις. Οι αρχές επέβαλαν απαγόρευση διαδηλώσεων στην πλατεία κι απέκλεισαν μεγάλο μέρος του κέντρου της πόλης, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας.

Οι αστυνομικοί διακρίνονταν να σημαδεύουν με τα όπλα τους τον κόσμο, ρίχνοντας μάλιστα λαστιχένιες σφαίρες κατά των διαδηλωτών που προσπαθούσαν να φτάσουν στην κεντρική πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης. Την Τρίτη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε δώσει εντολή να αποκλειστεί η πλατεία Ταξίμ, τονίζοντας ότι δεν θα επιτραπούν οι εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά η αντιπολίτευση, με πρώτο τον ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκούρ Οζέλ, κάλεσε τον κόσμο να πάει στην Ταξίμ κατά της απαγόρευσης. Η πλατεία Τάξιμ, στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, έχει τεράστια συμβολική σημασία για τα συνδικάτα και την αντιπολίτευση, κυρίως εξαιτίας του μακελειού της Πρωτομαγιάς του 1977. Τότε, ελεύθεροι σκοπευτές άνοιξαν πυρ εναντίον των μισού εκατομμυρίου ανθρώπων που βρισκόταν στην πλατεία, σκοτώνοντας 34 ανθρώπους.

🇹🇷 POLICE SPRAY SUFFOCATING PEPPER SPRAY AT MAY DAY PROTESTORS in Istanbul, Turkey; Protests occur over unauthorized permission for people to celebrate May Day in central Taksim Square.

After the government’s refusal, thousands of members of trade unions and political parties… pic.twitter.com/6oNSuqvfI8

