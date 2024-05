Όμηροι Χαμάς: Εντοπίστηκαν τρεις σοροί

Τις σορούς τριών Ισραηλινών ομήρων εντόπισε ο στρατός του Ισραήλ στη Γάζα. Ο εκπρόσωπος των IDF, ταξίαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι Σάνι Λουκ, Αμίτ Μπουσκίλα και Ιτζάκ Γκελερέντερ, που κρατούνταν ως όμηροι της Χαμάς, βρέθηκαν νεκροί στη Λωρίδα της Γάζας. Η φωτογραφία του σώματος της Σάνι στο πίσω μέρος ενός φορτηγού είχε κάνει τον γύρο του κόσμου και έφερε στο φως το μέγεθος της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. Οι σοροί ανασύρθηκαν σε μια επιχείρηση της Τσαχάλ και της Σιν Μπετ. Οι όμηροι είχαν απαχθεί από το μουσικό φεστιβάλ, όπου είχε κάνει επίθεση η Χαμάς, και σκοτώθηκαν στην περιοχή του Κιμπούτς Μεφάλσιμ και τα πτώματά τους μεταφέρθηκαν στη Γάζα, σύμφωνα με τις IDF.

Ο στρατός αναγνώρισε τα άλλα δύο πτώματα που βρέθηκαν ως αυτά μιας 28χρονης γυναίκας, της Αμίτ Μπουσκίλα, και ενός 56χρονου άνδρα, του Ιτζάκ Γκελερέντερ. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος Χαγκάρι δήλωσε ότι και οι τρεις σκοτώθηκαν από τη Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova, ένα υπαίθριο χορευτικό πάρτι κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, και οι σοροί τους μεταφέρθηκαν στο παλαιστινιακό έδαφος. Ο στρατός δεν έδωσε άμεσες λεπτομέρειες σχετικά με το πού βρέθηκαν οι σοροί τους.

Οι μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, και απήγαγαν περίπου 250 άλλους στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Περίπου οι μισοί από αυτούς έχουν έκτοτε απελευθερωθεί, οι περισσότεροι σε ανταλλαγές με Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούσε το Ισραήλ κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας εκεχειρίας τον Νοέμβριο. Το Ισραήλ λέει ότι περίπου 100 όμηροι εξακολουθούν να είναι αιχμάλωτοι στη Γάζα, μαζί με τις σορούς περίπου 30 ακόμη.

