Γάζα μάχες: Συνεχίζεται η επιδρομή των Ισραηλινών δυνάμεων στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας

Σφοδρές μάχες μαίνονται σήμερα ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, την επομένη της ανακοίνωσης από το Ισραήλ «εντατικοποίησης» των επιχειρήσεών του στη Ράφα, στο νότιο άκρο του θύλακα, παρά τους φόβους που εκφράζονται διεθνώς για τον άμαχο πληθυσμό. Ο Ισραηλινός στρατός έχει εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επίθεση στην περιοχή του προσφυγικού καταυλισμού της Τζιαμπάλα, την ίδια ώρα που η ακρόαση του Διεθνούς Δικαστηρίου συνεχίζεται σχετικά με την κατηγορία της Νοτίου Αφρικής ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Ύστερα από μέρες αποκλεισμού της άφιξης ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ένα πρώτο φορτίο με βοήθεια άρχισε σήμερα να εκφορτώνεται μέσω της προσωρινής προβλήτας που κατασκεύασε στην ακτή της Λωρίδας της Γάζας.

Καθώς ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς βρίσκεται στον όγδοο μήνα του, οι μάχες έχουν επικεντρωθεί στον καταυλισμό προσφύγων της Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ο οποίος βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο ισραηλινών αεροπορικών βομβαρδισμών και πυρών του ισραηλινού πυροβολικού. Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν βομβαρδίστηκε το σπίτι τους, σύμφωνα με την παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής άμυνας, τα σωστικά συνεργεία της οποίας καταβάλλουν προσπάθειες για τη διάσωση άλλων κατοίκων που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια. Στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θύλακα, στη Ράφα, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ανακοίνωσε ότι στόχευσε με οβίδες τις ισραηλινές δυνάμεις «που σταθμεύουν στη μεθοριακή διάβαση» με την Αίγυπτο.

IDF: The 7th Brigade eliminated more than 60 terrorists in the past days in Jabaliya; Footage from a weapons warehouse located a few meters from a shelter

The 7th Brigade led the divisional-level offensive in Jabaliya and is now fighting in the city center.

In less than a week… pic.twitter.com/5BOR7doXWE

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) May 17, 2024