Nazareth τραγουδιστής: Έφυγε από τη ζωη ο Dan McCafferty

Ο τραγουδιστής των Nazareth και μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της hard rock μουσικής, Dan McCafferty, πέθανε σε ηλικία 76 ετών. Ο εκλιπών αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, γεγονός που τον ανάγκασε να αποχωρήσει από την μπάντα το 2013.

RIP Dan McCafferty. He was the lead singer in the band Nazareth. He was also one of my favorites. Your music will live on forever.❤️ pic.twitter.com/yalRttMvxY

— Angie Duff (@jewelrockz) November 8, 2022