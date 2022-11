Σκλήρυνση κατά πλάκας – Κριστίνα Απλγκέιτ: «Πήρα 18 κιλά, περπατάω με μπαστούνι»

Η Κριστίνα Άπλγκέιτ μίλησε για τη διάγνωσή της με σκλήρυνση κατά πλάκας, κατά τη διάρκεια της τρίτης και τελευταίας σεζόν του «Dead to Me». Ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έχει κάνει ποτέ. Η 50χρονη ηθοποιός διαγνώστηκε το καλοκαίρι του 2021 και έτσι η σειρά χρειάστηκε να σταματήσει τα γυρίσματα για πέντε μήνες ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει θεραπεία. Σε συνέντευξή της στους New York Times είπε ότι επέστρεψε γιατί είχε υποχρέωση να το κάνει, για να ολοκληρώσει την αφήγηση μιας ιστορίας, που της είχε χαρίσει δύο υποψηφιότητες για Emmy.

Είπε πως ενώ οι παραγωγοί της έλεγαν να σταματήσει και να ολοκληρωθεί η σειρά με μερικά μαγνητοσκοπημένα επεισόδια, εκείνη επέμεινε: «Όχι. Θα το κάνουμε, αλλά θα το κάνουμε με τους δικούς μου όρους». «Υπήρχε η αίσθηση να μου φέρουν λίγο φάρμακο για να γίνω καλύτερα. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο… Έπρεπε να επεξεργαστώ την δική μου απώλεια της ζωής μου, την απώλεια αυτού του μέρους μου. Άρα χρειαζόμουν αυτόν τον χρόνο.» είπε.

Όταν επέστρεψε στο πλατό της σκοτεινής κωμωδίας του Netflix «Dead to Me», η ικανότητά της να κινείται είχε μειωθεί. Χρειαζόταν αναπηρικό καροτσάκι. Είχε πρόβλημα στο περπάτημά της. Το σώμα της εξαντλούνταν στα γυρίσματα, ειδικά όταν είχε ζέστη. Ένας ηχολήπτης έπρεπε να κρατά ψηλά τα πόδια της, εκτός εμβέλειας της κάμερας, για να τραβήξει ορισμένα πλάνα. Δεν μπορούσε πλέον να κινηματογραφήσει τα πλάνα που την έδειχναν να μπαίνει σε ένα δωμάτιο γιατί δεν μπορούσε να το κάνει χωρίς βοήθεια. Η τελευταία σεζόν βγαίνει στο Netflix στις 17 Νοεμβρίου. «Είναι η πρώτη φορά που κάποιος θα με δει όπως είμαι. Έχω βάλει σχεδόν 20 κιλά, δεν μπορώ να περπατήσω χωρίς μπαστούνι. Θέλω οι άνθρωποι να ξέρουν ότι τα γνωρίζω πολύ καλά όλα αυτά».

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ, μητέρα ενός παιδιού, δεν είναι σίγουρη ότι θα παρακολουθήσει την τελευταία σεζόν, καθώς όπως λέει είναι πολύ επώδυνο γι’ αυτήν. «Αν οι άνθρωποι το μισούν, αν το αγαπούν, αν το μόνο στο οποίο μπορούν να επικεντρωθούν είναι «Ωχ, κοίτα τον ανάπηρο», αυτό δεν εξαρτάται από εμένα», είπε η Άπλγκεϊτ. «Είμαι σίγουρη ότι οι άνθρωποι θα σκεφτούν «δεν μπορώ να προσπεράσω (την εικόνα της), να δω τη σειρά». Ωραία, μην το προσπεράσετε, λοιπόν. Αλλά ελπίζω ότι οι άνθρωποι μπορούν να ξεπεράσουν την εικόνα και απλώς να απολαύσουν τη βόλτα και να αποχαιρετήσουν αυτά τα δύο κορίτσια της σειράς» λέει.

Η Άπλγκεϊτ επαίνεσε την συμπρωταγωνίστριά της, αποκαλώντας την στο πλατό «πρωταθλήτριά μου, πολεμίστριά μου, φωνή μου» και «μαμά αρκούδα» για όλη τη βοήθειά της στα γυρίσματα. Από την πλευρά της, η Λίντα Καρντελίνι είπε ότι «ήθελε απλώς το καλύτερο για το άτομο που αγαπώ και νοιάζομαι και έχω την τιμή να συνεργάζομαι». Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Άπλγκεϊτ μοιράστηκε φωτογραφίες αυτή την εβδομάδα από τη νέα της σειρά από μπαστούνια, τα οποία αποκάλεσε τη νέα της κανονικότητα. Είπε στους NYT ότι τώρα αναπολώντας, τις στιγμές πριν από τη διάγνωσή της, βλέπει ότι υπήρχαν σημάδια της νόσου. Μίλησε για την έλλειψη ισορροπίας ενώ γύριζε μια σκηνή χορού. «Μακάρι να είχα δώσει προσοχή», είπε. «Μα ποια ήμουν εγώ για να ξέρω;».

I have a very important ceremony coming up. This will be my first time out since diagnosed with MS. Walking sticks are now part of my new normal. Thank you @neowalksticks for these beauties. Stay tuned to see which ones make the cut for a week of stuff. pic.twitter.com/O543p1G4vS

— christina applegate (@1capplegate) October 27, 2022