Ζιζέλ διαζύγιο: Η ανακοίνωση για τη λύση του γάμου της

Ο σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τομ Μπρέιντι και το σούπερ μόντελ Ζιζέλ Μπούντχεν ενημέρωσαν πως οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους μετά από 13 χρόνια γάμου. Σε αναρτήσεις τους στο Instagram, επιβεβαίωσαν πως τραβούν δρόμους χωριστούς μετά από μήνες έντονης φημολογίας.

Gisele Bündchen announced on Instagram that she has finalized her divorce with Tom Brady. pic.twitter.com/RCaNSLHAwC

— Couture is Beyond (@CoutureIsBeyond) October 28, 2022