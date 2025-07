Oasis: Ένας θρίαμβος επιστροφής – Το Κάρντιφ υποκλίθηκε στη μεγαλύτερη επανένωση της βρετανικής ροκ

Δεκαέξι χρόνια σιωπής, καβγάδων και πεισματικής αποχής από τη σκηνή κατέρρευσαν μέσα σε δύο εκρηκτικές ώρες στο Κάρντιφ. Οι Oasis, το συγκρότημα που όρισε μια εποχή και σφράγισε μια γενιά, επέστρεψαν – και η επιστροφή τους ήταν όλα όσα υποσχέθηκε: νοσταλγική, εκκωφαντική, συναισθηματικά φορτισμένη, ιστορική. Το κοινό των 70.000 ανθρώπων, από κάθε γωνιά του πλανήτη, δεν ήταν εκεί απλώς για να ακούσει τραγούδια. Ήταν εκεί για να ξαναζήσει μια εποχή που έμοιαζε χαμένη, να αποθεώσει το θρυλικό ντουέτο των αδελφών Γκάλαχερ και να γίνει μέρος μιας συλλογικής κάθαρσης – όπου το παρελθόν και το παρόν ενώθηκαν σε έναν ήχο που εξακολουθεί να συγκλονίζει. Από το πρώτο κιόλας «Hello – it’s good to be back», ήταν σαφές: δεν υπήρχε ούτε ίχνος σκουριάς. Ο Λίαμ, φωνητικά απελευθερωμένος και θεατρικά εκρηκτικός, θύμιζε τον 25χρονο εαυτό του. Ο Νόελ, σταθερός, εσωστρεφής, με κιθάρα-λεπίδα, έμοιαζε να έχει βρει έναν τρόπο να συνυπάρξει ξανά. Δεν αντάλλαξαν κουβέντες, απέφυγαν ακόμη και τα βλέμματα – κι όμως, όταν ήρθε το Acquiesce και ο στίχος «because we need each other» αντήχησε στο στάδιο, η στιγμή έμοιαζε μεγαλύτερη από τους ίδιους.

The Gallagher brothers hold hands at the start of their worldwide Oasis tour. 🤝https://t.co/bRU0d8FSO3 pic.twitter.com/CU9eCsL83G — Sky News (@SkyNews) July 4, 2025

Η κορύφωση ήρθε λίγο πριν το Champagne Supernova, όταν ο Λίαμ, visibly moved, ευχαρίστησε το κοινό: «Ξέρω, είμαστε δύσκολοι. Αλλά ευχαριστούμε που μας αντέξατε». Και μετά: μια αγκαλιά. Μικρή, σφιγμένη, αυθόρμητη. Σαν να έκλεινε ένα κεφάλαιο πόνου και να άνοιγε ένα νέο, πιο ήσυχο.

Μια εμβληματική εμπειρία

Oasis tonight at the end of live forever pic.twitter.com/GEcmNdtpyF — Sam Roberts 🖐🏻👍🏻 (@SamRoberts_27) July 4, 2025

Το σετ – αυστηρά δομημένο, με έμφαση στη χρυσή εποχή 1994–1997 – ήταν μια ροκ λειτουργία. Από το Live Forever μέχρι το Don’t Look Back In Anger, κάθε τραγούδι ήταν μια συλλογική ανάμνηση, κάθε σόλο κιθάρας μια κραυγή παλιού ενθουσιασμού. Οι στίχοι, σήμερα, δεν ηχούσαν απλώς οικείοι – είχαν ωριμάσει. Μεγαλώνοντας μαζί με το κοινό τους, απέκτησαν νέο νόημα. Το Cigarettes & Alcohol έγινε ύμνος αμφισβήτησης σε έναν μετα-πανδημικό κόσμο. Το Whatever φάνταζε σχεδόν πολιτικό. Το Wonderwall, με τον Λίαμ να αστειεύεται για τα ουαλικά του, ξεσήκωσε χαμόγελα και δάκρυα.

Το κοινό ήταν ένας καθρέφτης της διαχρονικότητας των Oasis: νέοι, μεσήλικες, παιδιά που μεγάλωσαν με τους δίσκους τους από τις κασέτες των γονιών τους. Από Ιάπωνες και Κορεάτες, μέχρι Ιταλούς, Περουβιανούς και Άγγλους με μπλουζάκια “Definitely Maybe”, η συναυλία ήταν παγκόσμιο ραντεβού μνήμης. Έξω από το στάδιο, tribute συγκροτήματα ζέσταιναν το πλήθος, και η πόλη γέμιζε bucket καπέλα, ρέπλικες 90s Adidas και πλακάτ που έγραφαν «We still believe».

im in tears pic.twitter.com/ggKtsoWdHY — andy is seeing OASIS (@liampurrs) July 4, 2025

Oasis performs “Champagne Supernova” after 16 years pic.twitter.com/xAO42gs47r — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) July 5, 2025

Η επανένωση των Oasis ξεκίνησε από μια αφιέρωση το καλοκαίρι του 2024 και έγινε παγκόσμιο γεγονός. Αλλά μπορεί να αντέξει; Ήταν μια αναλαμπή ή μια νέα αρχή; Κανείς δεν ξέρει. Το μόνο βέβαιο είναι πως στο Κάρντιφ, στις 4 Ιουλίου 2025, κάτι μεγαλύτερο από μια συναυλία συνέβη. Κάτι που θύμισε σε όλους μας γιατί οι Oasis δεν ήταν απλώς ένα συγκρότημα. Ήταν – και παραμένουν – μια γενιά ολόκληρη.

Oasis performs “Don’t Look Back in Anger” at the reunion tour pic.twitter.com/k8nHHbWs7U — Variety (@Variety) July 4, 2025

Oasis – Το Setlist του Κάρντιφ:

Hello Acquiesce Morning Glory Some Might Say Bring It On Down Cigarettes & Alcohol Fade Away Supersonic Roll With It Talk Tonight (Noel) Half the World Away (Noel) Little by Little (Noel) D’You Know What I Mean Stand By Me Cast No Shadow Slide Away Whatever Live Forever Rock ’n’ Roll Star

Encore: