Ντάνιελ Κρεγκ ταινία – Ελλάδα: Μιλάει για το «Glass Onion» που γυρίστηκε στις Σπέτσες

Η ταινία «Glass Onion: Στα Μαχαίρια» έκλεισε το φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου με τους πρωταγωνιστές να δηλώνουν στο «Sky News» πόσο ικανοποιημένοι είναι που η βιομηχανία του θεάματος έχει επιστρέψει στους κανονικούς της ρυθμούς μετά την πανδημία. Στο σίκουελ της επιτυχίας του 2019 «Knives Out» (Στα Μαχαίρια) ο Ντάνιελ Κρεγκ επαναλαμβάνει τον ρόλο του ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ. «Είναι απλά υπέροχο να βρίσκομαι εδώ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου την τελευταία βραδιά», είπε ο ηθοποιός του «James Bond». «Ειδικά με το επίπεδο των ταινιών φέτος, το οποίο ήταν τόσο εκπληκτικό – το να βρίσκομαι εδώ είναι απλά εξαιρετικό». Το υπόλοιπο καστ της ταινίας συμπεριλαμβανομένων των Edward Norton, Kate Hudson και Janelle Monae, είναι νέοι στο franchise, καθώς ο μοναδικός χαρακτήρας που επιστρέφει από την πρώτη ταινία είναι αυτός του Ντάνιελ Κρεγκ.

Η ταινία γυρίστηκε εν μέρει στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας και συγκεκριμένα στις Σπέτσες. Ο Κρεγκ δήλωσε: «Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Ήμασταν υπό περιορισμό, οπότε ήταν κάπως δύσκολες οι μετακινήσεις μας και δεν μπορούσαμε να πάμε σε πολλά μέρη. Είχε περίπου 150… βαθμούς στη σκιά, αλλά, ξέρετε, αυτά είναι συμβαίνουν». Ταυτόχρονα, η Κέιτ Χάντσον, η οποία υποδύεται ένα πρώην σούπερ μόντελ που έγινε σχεδιάστρια, δήλωσε στο Sky News ότι οι ηθοποιοί τα πήγαιναν περίφημα. «Ήταν πολύ διασκεδαστικό, με πολλή σκληρή δουλειά ενδιάμεσα, καταλαβαίνετε;» είπε για να συνεχίσει: «Αλλά ήμασταν ένα καλό καστ που δούλευε σκληρά και έπαιζε σκληρά, οπότε ταιριάζαμε πολύ καλά μεταξύ μας, περνούσαμε πολύ καλά. Ήταν ο COVID, οπότε μας ανάγκασε κατά κάποιον τρόπο να πρέπει να παίζουμε ο ένας με τον άλλον για τρεις μήνες, οπότε καταλήξαμε να έρθουμε πολύ κοντά και ήταν πολύ διασκεδαστικό».

Actor Daniel Craig has told Sky News he had an 'amazing' time while filming 'Glass Onion: A Knives Out Mystery' in Greece.

The European premiere of the Knives Out sequel took place at the London Film Festival on Sunday evening.https://t.co/PAiZ4D1jU3 pic.twitter.com/Uzz6hbQIbe

