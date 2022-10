Χάρι Πότερ ηθοποιός: Ο Τομ Φέλτον μιλάει για τον αλκοολισμό

Αν και θα περίμενε κανείς ο Tομ Φέλτον να έχει μια ευτυχισμένη ζωή, ειδικά μετά τη δημοσιότητα που κέρδισε μέσα από τον ρόλο του Ντράκο Μαλφόι στο Χάρι Πότερ, η πραγματικότητα απέχει κατά πολύ. Ο ηθοποιός αποφάσισε να αποτυπώσει τη ζωή του στο χαρτί και θα κυκλοφορήσει τα απομνημονεύματά του, με τίτλο «Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard». Στο βιβλίο μιλάει για τη ζωή του, από την εποχή που ήταν σταρ των ταινιών του Χάρι Πότερ μέχρι και πρόσφατα, όταν αντιμετώπιζε προβλήματα στην ψυχική του υγεία και είχε πέσει στο αλκοόλ. Σε συνέντευξή του στον Independent μίλησε για αυτές τις σκοτεινές περιόδους της ζωής του. «Η λέξη “παρέμβαση” από μόνη της υπονοεί πως υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, είτε σε περιπτώσεις κατάθλιψης, είτε κατάχρησης ουσιών, είτε οτιδήποτε άλλου», δήλωσε αρχικά.

Όπως είπε στη συνέχεια, το πρόβλημά του με το αλκοόλ έγινε χειρότερο κατά το 2016. «Είχα ανθρώπους γύρω μου, που με ήξεραν αρκετά για να μου πουν ότι δεν ήμουν πραγματικά ευτυχισμένος. Δεν ήμουν ο Τομ που ήξεραν. Δεν σκεφτόμουν καθαρά. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι που είναι στα χειρότερά τους, δεν συνειδητοποιούν πόσο χάλια είναι», εξηγεί. Όπως αναφέρει στη συνέχεια, εκείνη που τον οδήγησε να γράψει την ιστορία του σε βιβλίο και να πει όλη την αλήθεια ήταν η συνάδελφός του, Έμα Γουάτσον, με την οποία συνεργάστηκαν στις ταινίες της JK. Rowling. «Κάποιοι άνθρωποι με ενθάρρυναν να πω όλη την αλήθεια, όχι μόνο μικρά σημεία, ειδικά η Έμα Γουάτσον. Όχι μόνο επειδή ήταν καθαρτικό για εμένα, αλλά και με την ελπίδα ότι με το να μοιραστώ αυτά τα κομμάτια της ιστορίας μου, θα βοηθήσω κι άλλους, που πιθανώς δεν περνούν την καλύτερη φάση της ζωής τους», είπε κλείνοντας.