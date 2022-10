Λίντσεϊ Λόχαν Netflix: Η ηθοποιός επιστρέφει

Mετά από 10 χρόνια στο παρασκήνιο, η Λίντσεϊ Λόχαν αποφάσισε να βγει ξανά στην «επιφάνεια». Αφορμή στάθηκε η νέα χριστουγεννιάτικη ταινία του Netflix, «Falling for Christmas», στην οποία η ηθοποιός θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σύμφωνα με τη Huffington Post: «Είναι ο πρώτος πρωταγωνιστικός ρόλος της Λόχαν σε μεγάλη ταινία εδώ και μια δεκαετία». Σε συνέντευξή της στο Netflix Tudum, η Λόχαν δήλωσε για την ταινία: «Τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή που οι οικογένειες μαζεύονται όλες μαζί. Είναι αγαπημένη περίοδος διακοπών». «Θα είναι μια αναζωογονητική, συγκινητική, ρομαντική κομεντί. Μου είχε λείψει να κάνω τέτοιου είδους ταινίες», συμπλήρωσε η ηθοποιός, ενώ αποκάλυψε πως εκτός από το «Falling for Christmas» που είναι η πρώτη της συνεργασία με το Netflix, ετοιμάζεται να εμφανιστεί σε μία ακόμα ταινία με τίτλο «Irish Wish».

Η Λίντσεϊ Λόχαν υποδύεται τη Σιέρα, μια κληρονόμο ξενοδοχείου, της οποίας τα σχέδια για τις διακοπές της διακόπτονται ξαφνικά, λόγω ενός ατυχήματος στο σκι. Η Σιέρα παθαίνει αμνησία και χρειάζεται βοήθεια για να επανέλθει. Η Λόχαν περιγράφει τον χαρακτήρα της ως «μια γυναίκα υπερβολική, με απίστευτη ιδιοσυγκρασία και λαμπερή». Η ταινία πρόκειται να κυκλοφορήσει στη δημοφιλή υπηρεσία streaming στις 10 Νοεμβρίου.

It's October 3rd — but here's an early holiday gift:

Lindsay Lohan's Falling For Christmas premieres November 10 pic.twitter.com/ejVzmDWE9b

— Netflix (@netflix) October 3, 2022