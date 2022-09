Τομ Χανκς ταινίες: Ο διάσημος ηθοποιός μιλά για τις επιτυχίες του στην “οθόνη”

O Τομ Χανκς είναι ένας από τους πιο διάσημους και παραγωγικούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Έχει γυρίσει αξέχαστες ταινίες όπως το «Forrest Gump», το «Splash», το «Big» και πολλές άλλες. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Philadelphia» δήλωσε πρόσφατα ότι έχει γυρίσει μόνο τέσσερις πολύ καλές ταινίες. «Κανείς δεν ξέρει πώς φτιάχνεται μια ταινία – αν και όλοι νομίζουν ότι ξέρουν», δήλωσε ο χολιγουντιανός σταρ στο περιοδικό «People».

Behind the scenes with Robert Zemeckis and Tom Hanks on FORREST GUMP (1994).



«Έχω γυρίσει έναν τόνο ταινίες, και τέσσερις από αυτές είναι αρκετά καλές. Ακόμα και σήμερα εξακολουθώ να εκπλήσσομαι με το πώς γίνονται οι ταινίες. Από την αναλαμπή μιας ιδέας μέχρι την εικόνα που τρεμοπαίζει στην οθόνη, η όλη διαδικασία είναι ένα θαύμα». Ο Τομ Χανκς θα κυκλοφορήσει τον Μάιο του 2023 το δεύτερο λογοτεχνικό μυθιστόρημά του, το οποίο διαδραματίζεται στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Το βιβλίο «The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece» παρακολουθεί «τα γυρίσματα μιας ταινίας δράσης με υπερήρωες», σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου.

«Κάθε χαρακτήρας στο βιβλίο κάνει κάτι που βίωσα κατά τη διάρκεια της δημιουργίας μιας ταινίας, εκτός από το να ανακαλύψει μια φιλοσοφία ή να μάθει ένα σημαντικό μάθημα», δήλωσε ο Χανκς για να συνεχίσει: «Ακόμη και οι ανόητες στιγμές είναι κάποιο κόλπο που έκανα ή κάποιο λάθος».

"I'm tired of people being ugly to each other. I'm tired of all the pain I feel and hear in the world everyday. There's too much of it." THE GREEN MILE (1999)

Ο Τομ Χανκς έχει κερδίσει δύο Όσκαρ

Ο Τομ Χανκς ωστόσο δεν αναφέρει τις τέσσερις καλύτερες ταινίες του και αυτό είναι κατανοητό γιατί είναι πάρα πολλές. Κέρδισε τα δύο Όσκαρ του για το Forrest Gump και τη Φιλαδέλφεια, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι δύο από τις ταινίες στις οποίες αναφέρεται. Ωστόσο, στο μυαλό του έρχονται και άλλα έργα όπως το «Road to Perdition», το «The Green Mile», το «Catch Me If You Can», το «Apollo 13» και το «Sully». Επιπλέον, υποδύθηκε τον Woody σε τέσσερις ταινίες Toy Story, που συχνά θεωρούνται ως ένα από τα καλύτερα κινούμενα σχέδια όλων των εποχών.

Tom Hanks 🤝 Geppetto 🤝 Robert Zemeckis. And magic was made 🎥. Don't miss Tom Hanks as Geppetto in #Pinocchio streaming only on @DisneyPlus.

Βέβαια, ο Χανκς έχει πρωταγωνιστήσει και σε κάποιες ταινίες που δεν έλαβαν και τις καλύτερες κριτικές όπως ο «Κώδικας Ντα Βίντσι», ο «Κύκλος», η «Κόλαση» και οι »Άγγελοι και Δαίμονες». Επιπλέον, το πιο πρόσφατο έργο του, η ζωντανή μεταφορά του Πινόκιο, έλαβε μέτριες έως αρνητικές κριτικές. Ευτυχώς για τον Χανκς, οι καλές του ταινίες υπερτερούν κατά πολύ των κακών του, ακόμη και αν ο ίδιος θεωρεί μόνο τέσσερις από αυτές «αρκετά καλές».