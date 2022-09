Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης: Άκρως σέξι η Έμιλι Ραταϊκόφσκι

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι τράβηξε την προσοχή όλων στο fashion show για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. Το 31χρονο μοντέλο περπάτησε στην πασαρέλα για λογαριασμό γνωστής εταιρείας ρούχων, με την εμφάνισή της να αφήνει ελάχιστα στη φαντασία. Φορώντας μία μαύρη διάφανη μπλούζα και από μέσα ένα επίσης διάφανο σουτιέν, η Ραταϊκόφσκι περπάτησε για την Tory Burch με το στήθος της να είναι ακάλυπτο. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με μία μακριά αέρινη φούστα σε έντονο πορτοκαλί. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε χαμηλό ατημέλητο κότσο για να φαίνονται τα μεγάλα boho σκουλαρίκια της στις αποχρώσεις του κίτρινου. Ίδιο χρώμα είχαν και οι πλατφόρμες της.

Υπενθυμίζεται, ότι πριν από λίγες ημέρες, η Ραταϊκόφσκι ζήτησε και επίσημα τον χωρισμό της από τον Σεμπάστιαν Μπέαρ-ΜακΚλάρντ. Δημοσίευμα της Page Six θέλει το μοντέλο να επισφραγίζει τον χωρισμό της από τον παραγωγό, υποβάλλοντας αίτηση διαζυγίου, την Πέμπτη, στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μανχάταν. Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται, ότι το διαζύγιο του ζευγαριού δεν θα είναι εύκολο και πως «υπάρχουν πράγματα που πρέπει να εκδικαστούν».

Η είδηση του χωρισμού τους ήρθε στο φως της δημοσιότητας πριν από περίπου δύο μήνες. Ο λόγος που Ραταϊκόφσκι και Μακ-Κλάρντ χωρίζουν είναι, κατά τον ξένο Τύπο, η απιστία του 41χρονου κινηματογραφικού παραγωγού. Παρόλα αυτά, εκείνος όχι μόνο δεν ήθελε να χωρίσει με την επί τέσσερα χρόνια γυναίκα του και μητέρα του γιου του, αλλά την παρακαλούσε να τα ξαναβρούν, σύμφωνα με πηγές από ξένα σάιτ.

