Λεονάρντο Ντι Κάπριο – Τζίτζι Χαντίντ: Το νέο ζευγάρι της showbiz είναι γεγονός

H πρώτη κοινή φωτογραφία του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και της Τζίτζι Χαντίντ μόλις κυκλοφόρησε κι επιβεβαιώνει όσα υποστηρίζουν τα τελευταία δημοσιεύματα. Ο Χολιγουντιανός ηθοποιός, ο οποίος βγήκε πρόσφατα από την πενταετή σχέση του με την Καμίλα Μορόνε, λίγες ημέρες αφού εκείνη έκλεισε τα 25, εθεάθη με το γνωστό μοντέλο σε τρυφερά τετ-α-τετ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyMail, πρόκειται για το νέο ζευγάρι του Χόλυγουντ. Οι δυο τους έδωσαν το παρών σε ένα πάρτι το Σάββατο στη Νέα Υόρκη. Πηγές από το περιβάλλον τους αναφέρουν πως «το προχωράνε αργά και σταθερά» και μέχρι στιγμής, η σχέση τους είναι πιο… ελεύθερη και κανένας δεν θέλει κάτι πιο σοβαρό στην παρούσα φάση.

Leonardo DiCaprio, 47, and Gigi Hadid, 27, get cozy at a friend's party in NYC as they're seen together for FIRST TIME amid rumors https://t.co/z5DJTBkO9U pic.twitter.com/M1OS6Yd6yd — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 14, 2022

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Τζίτζι Χαντίντ έκλεψε το ενδιαφέρον του ηθοποιού, καθώς είναι η μεγαλύτερη από όλες τις προηγούμενες συντρόφους του. Ειδικότερα, το μοντέλο βρίσκεται στο 27ο έτος της ηλικίας της, γεγονός που φαίνεται να «σπάει» το «μοτίβο των 25» που ακολουθεί ο Ντι Κάπριο με τις συντρόφους του.

Leonardo DiCaprio and Gigi Hadid first pictures together getting cozy in public amid rumors of romance since june 2022 pic.twitter.com/4TpwGgCBtr — margot elise (@elisaduvalexpo) September 14, 2022

“Ελκύονται πολύ ο ένας για τον άλλον”

Πρόσφατο δημοσίευμα του Us Weekly ανέφερε πως πηγή από το κοντινό περιβάλλον του οσκαρικού ηθοποιού είχε δηλώσει: «Ο Λίο έχει στραμμένο το βλέμμα του στην Τζίτζι, αλλά αυτή δεν έχει δείξει ενδιαφέρον». Τελικά, η πραγματικότητα διαφέρει.

Την περασμένη εβδομάδα, το InTouch ανέφερε ότι: «ο Λίο και η Τζίτζι ήρθαν κοντά ορισμένες φορές φέτος το καλοκαίρι». Στο ίδιο δημοσίευμα γράφτηκε: «Γνωρίζονται αρκετά χρόνια. Ελκύονται πολύ ο ένας για τον άλλον. Είναι ακριβώς ο τύπος του: πανέμορφη, σέξι, αλλά χαμηλών τόνων». Οι περισσότερες πηγές αναφέρουν ότι οι δυο τους έρχονται σε επαφή από κοινές παρέες τα τελευταία 4 χρόνια, αλλά μέχρι στιγμής δεν είχε αναπτυχθεί τίποτε ερωτικό ανάμεσά τους.