Τομ Μπρέιντι – Ζιζέλ: Οι πολυτέλειες είναι απλώς μερικά προνόμια

Αν και πολλοί θα ζήλευαν την περιουσία του Τομ Μπρέιντι ή της Ζιζέλ Μπούντχεν, εκείνοι θεωρούν ότι ο πλούτος τους δυσκολεύει τη ζωή. Ο πρώην ποδοσφαιριστής παραχώρησε συνέντευξη στο podcast του Spotify, «Drive» και ανέφερε πως όταν είναι κανείς πλούσιος, χάνει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. «Έχουμε συνέχεια ανθρώπους δίπλα μας. Ανθρώπους που μας καθαρίζουν, που φτιάχνουν το φαγητό μας, που μας πάνε στο αεροδρόμιο αν χρειαστούμε, που μας περιμένουν να κατέβουμε από το αεροπλάνο», εξήγησε αρχικά και συμπλήρωσε: «Αυτή είναι η πραγματικότητα που έχουν ζήσει τα παιδιά μου. Είναι δύσκολο να τους πω ξαφνικά “ξέρετε παιδιά, δεν είναι έτσι”. Τι μπορώ να κάνω για αυτό;».

Tom Brady Reveals What He Thinks the "Hardest Thing" Is About Parenting https://t.co/2dgBXdpG0Y

— E! News (@enews) July 14, 2022