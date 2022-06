Μάθιου Μακόναχι – Τέξας: Η φορτισμένη ομιλία του στον Λευκό Οίκο

Ο ηθοποιός Μάθιου ΜακΚόναχι μίλησε στο Λευκό Οίκο για το μακελειό στο Ουβάλντε του Τέξας και ζήτησε να ληφθούν περισσότερα μέτρα για τον έλεγχο και τον περιορισμό της οπλοκατοχής. Ο ΜακΚόναχι κατάγεται από το Ουβάλντε και ο ίδιος με τη σύζυγό του, Καμίλα Άλβες, βρέθηκαν εκεί την περασμένη εβδομάδα για να μιλήσουν με τις οικογένειες των θυμάτων της τραγωδίας. Ο ηθοποιός έδειξε στους δημοσιογράφους ζωγραφιές των θυμάτων και τα πράσινα αθλητικά παπούτσια που φορουσε ένα κορίτσι και τα οποία οδήγησαν στην αναγνώρισή της. Ο ΜαΚόναχι είπε ότι αισθάνεται την ανάγκη να πει τις ιστορίες των παιδιών αυτών για να δείξει ότι χρειάζεται άμεση δράση για να σταματήσουν τέτοιου είδους ενέργειες.

Isnt the right to wear green converse sneakers without being ground into hamburg a constitutional right? pic.twitter.com/BfLbLRncN6 — Meidas Rick 🏳️‍🌈🇺🇦 (@RandallUhrig) June 7, 2022

Camila Alves McConaughey, wife of actor Matthew McConaughey, holds a pair of shoes worn by one of the victims of the school shooting in Uvalde, Texas, as her husband makes a passionate plea for gun reform at White House press briefing. https://t.co/dixXUpJH94 pic.twitter.com/KnQwp1nnYi — ABC News (@ABC) June 7, 2022

«Ξέρετε τι θέλει κάθε ένας από αυτούς τους γονείς; Τι μου ζήτησαν; Να συνεχίσουν τα όνειρα των παιδιών τους να ζουν. Είπαν ότι θέλουν ο χαμός τους να αποκτήσει κάποια σημασία», είπε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός. Πρόσθεσε ότι τώρα υπάρχει η ευκαιρία να περάσει ένας νόμος για την οπλοκατοχή που θα επιβάλει ενδελεχείς ελέγχους σε όσους θέλουν να αποκτήσουν άδεια, να ανεβάσει το ηλικιακό όριο στα 21 έτη και να θεσπίσει περίοδο αναμονής για όσους αιτούνται άδεια οπλοκατοχής.

Actor Matthew McConaughey took center stage at the White House briefing and called on Congress to “reach a higher ground” and pass gun control legislation in honor of the children and teachers killed in the school shooting in his hometown of Uvalde, Texas. https://t.co/Dd5OfmYeQK pic.twitter.com/wbshEfRwNA — The Associated Press (@AP) June 7, 2022

Ο ΜακΚόναχι μίλησε για περίπου 20 λεπτά και η ομιλία του προκάλεσε συγκίνηση στο κοινό και τους δημοσιογράφους.

Λίγο πριν την ομιλία του είχε μια σύντομη συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στον οποίο εξέφρασε την ανησυχία του και ανέλυσε τις προτάσεις του. Ο ΜακΚόναχι είχε πει πέρυσι ότι σκεφτόταν να διεκδικήσει τη θέση του κυβερνήτη του Τέξας, αλλά τελικά άλλαξε γνώμη.«Είναι ένα μονοπάτι που επιλέγω να μην ακολουθήσω προς το παρόν», είπε.