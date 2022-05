Τζόνι Ντεπ – Κόρτνεϊ Λοβ: Η διάσημη τραγουδίστρια τον στηρίζει – “Μου έσωσε τη ζωή”

Η Κόρτνεϊ Λοβ στήριξε τον Τζόνι Ντεπ εν μέσω της συνεχιζόμενης δίκης με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ, λέγοντας ότι κάποτε της έσωσε τη ζωή με ΚΑΡΠΑ μετά από υπερβολική δόση σε ένα νυχτερινό κέντρο. Σε βίντεο, που δημοσίευσε στο Instagram, η Κόρτνεϊ Λοβ εξέφρασε ωστόσο συμπόνοια και για την Άμπερ Χερντ, σημειώνοντας ότι και η ίδια υπήρξε κάποτε «η πιο μισητή γυναίκα στον κόσμο». Η 57χρονη τραγουδίστρια ανέβασε μια σειρά από βίντεο, όπου εξηγούσε λεπτομερώς πώς κάποτε ο Τζόνι Ντεπ τής έσωσε την ζωή στο νυχτερινό κλαμπ Viper Room, που είχε το 1995- μόλις έναν χρόνο μετά την αυτοκτονία του συζύγου της, Κερτ Κομπέιν.

Ο Τζόνι Ντεπ φέρεται να της έκανε ΚΑΡΠΑ όταν εκείνη λιποθύμησε. «Δεν θέλω πραγματικά να κρίνω δημόσια, αλλά θέλω απλώς να σας πω ότι ο Τζόνι μου έκανε ΚΑΡΠΑ το 1995 όταν έκανα υπερβολική δόση έξω από The Viper Room», είπε μεταξύ άλλων στα βίντεο. Η Κόρτνεϊ Λοβ είχε μιλήσει ξανά για το περιστατικό σε συνέντευξη στον Guardian, το 2006, λέγοντας ότι βρισκόταν απέναντι από το The Viper Room με λιμουζίνα «μαστουρωμένη» όταν αποφάσισε να μπει στο κλαμπ. Αφού μπήκε στο The Viper Room, η Λοβ λέει ότι λιποθύμησε.

Τότε η κόρη της με τον Κερτ Κομπέιν, Φράνσις Μπιν, ήταν τριών ετών

«Ο Τζόνι, όταν έπαιρνα κρακ και η Φράνσις έπρεπε να το υποφέρει με όλους αυτούς τους κοινωνικούς λειτουργούς, της έγραψε ένα γράμμα τεσσάρων σελίδων που δεν μου έδειξε ποτέ στα 13α γενέθλιά της. Δεν με ήξερε πραγματικά». Τη νύχτα του Halloween του 1993, ο ηθοποιός Ρίβερ Φίνιξ έκανε υπερβολική δόση με μείγμα κοκαΐνης και ηρωίνης έξω από το The Viper Room. Ήταν 23 ετών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Courtney Love Cobain (@courtneylove)

Δεν έχω τίποτα κακό να πω για τον Τζόνι Ντεπ, είχε πει το 2006

Όταν κυκλοφόρησαν οι ταινίες «Pirates of the Caribbean», η Λοβ είπε ότι ο Ντεπ έστειλε λιμουζίνες στο σχολείο της κόρης της για να τη φέρει με τους φίλους της να δουν τις ταινίες σε έναν κινηματογράφο. «Το έκανε πολλές φορές. Της έδωσε δικό της κάθισμα με το όνομά της. Δεν έχω δει ποτέ αυτές τις ταινίες με τους Πειρατές, αλλά της άρεσαν. Ξέρεις, μου είπε όταν ήταν 13, “μαμά, μου έσωσε τη ζωή”. Και το είπε ξανά», σημείωσε. Σε παλαιότερη συνέντευξη, το 2006, ξανά στην Guardian, η Κόρτνεϊ Λοβ είχε πει: «Δεν έχω τίποτα κακό να πω για τον Τζόνι Ντεπ, ποτέ. Νομίζω ότι είναι πολύ έξυπνος, εξαιρετικός ηθοποιός και κάποτε μου έσωσε τη ζωή».

Μιλώντας για την Άμπερ Χερντ, είπε: «Ήμουν η πιο μισητή γυναίκα στην Αμερική. Ήμουν η πιο μισητή γυναίκα στον κόσμο, πριν το TikTok, και συμπονώ την Άμπερ. Μπορείτε να το διανοηθείς; Χριστέ μου». Ωστόσο, στη συνέχεια, στράφηκε εναντίον της, προσθέτοντας: «Αλλά αν χρησιμοποιείς ένα κίνημα για προσωπικό σου όφελος και και εκμεταλλεύεσαι την εποχή, τότε ελπίζω η δικαιοσύνη να αποδοθεί, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Θέλω να δείξω ουδέτερη στήριξη για έναν φίλο. Δεν θέλω να κάνω bullying».