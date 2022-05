Τζόνι Ντεπ σχέσεις: Η πολυτάραχη προσωπική ζωή του σταρ

Η πολύκροτη δίκη του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερντ για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, έφερε πάλι στο προσκήνιο τη θυελλώδη προσωπική ζωή του ηθοποιού. Ο 58χρονος σταρ μέχρι πρόσφατα, θεωρούνταν ένας από τους πιο γοητευτικούς άντρες του Χόλιγουντ, έχοντας πάντα δίπλα του πολύ εντυπωσιακές γυναίκες. Έχει περάσει από δύο γάμους, τρεις αρραβώνες και πολλές ταραχώδεις σχέσεις με διάσημες κυρίες της διεθνούς showbiz.

Αν και πολλές γυναίκες βρέθηκαν στη ζωή του, μόνο τρεις κατάφεραν ουσιαστικά να τον «αγγίξουν». Και σε αυτές δεν συγκαταλέγεται ούτε η Λόρι Άλισον, αλλά ούτε και η Άμπερ Χερντ, τις οποίες και είχε παντρευτεί το 1983 και το 2015 αντιστοίχως. Οι τρεις μεγάλοι έρωτες του Τζόνι Ντεπ ήταν η Γουινόνα Ράιντερ, η Κέιτ Μος και τελευταία η Βανέσα Παραντί. Μόνο εκείνες πέρασαν από τη ζωή του ταλαντούχου ηθοποιού και «άφησαν το σημάδι τους», σύμφωνα πάντα με δηλώσεις του ίδιου.

Γουινόνα Ράιντερ

Ίσως είναι η μόνη γυναίκα, στην οποία «παραδόθηκε» ολοκληρωτικά. Άλλωστε, ακόμα και ο μεγάλος σκηνοθέτης Τιμ Μπάρτον, με τον οποίο έχει συνεργαστεί πολλές φορές ο Ντεπ, είχε δηλώσει μετά τον χωρισμό του ζευγαριού: «Ο Τζόνι δεν συμπεριφερόταν πλέον, σαν τον Τζόνι. Σαν η Γουινόνα να πήρε μαζί της την ψυχή και την αγάπη του». Συνάντησαν για πρώτη φορά ο ένας τον άλλο στη Νέα Υόρκη, το 1989, στην πρεμιέρα της ταινίας «Great Balls of Fire», όμως η ιστορία τους ξεκίνησε λίγο αργότερα.

Όπως έχει δηλώσει σε συνέντευξή του ο ηθοποιός, οι δυο τους γνωρίστηκαν σε ένα πάρτι στο Chateau Marmont στο Λος Άντζελες, ξεκίνησαν να κάνουν παρέα και από τότε, έγιναν αχώριστοι. Στους πέντε μήνες από την γνωριμία τους, ενώ ο Τζόνι Ντεπ ήταν 27 χρονών κι η Γουινόνα Ράιντερ μόλις 19, της έκανε πρόταση γάμου και ξεκίνησαν να συζούν. Θεωρούνταν το απόλυτο ζευγάρι της δεκαετίας των ’90s.

«Όταν τη γνώρισα, το συναίσθημα αυτό δεν έμοιαζε με τίποτα άλλο που να έχω νιώσει στο παρελθόν. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς εκείνη, την αγαπάω περισσότερο από όσο αγαπάω τον εαυτό μου. Δεν έχει υπάρξει τίποτα στα 27 χρόνια μου, που να συγκρίνεται με τα αισθήματα που έχω για εκείνη», δήλωνε τότε ο Τζόνι Ντεπ για την «κουκλίτσα» (babydoll) του, όπως και την αποκαλούσε. Την περίοδο εκείνη, πιο συγκεκριμένα το 1991, ο Τζόνι Ντεπ «χτύπησε» στο μπράτσο του το περιβόητο τατουάζ που γράφει: «Winona Forever» (πλέον, το έχει αλλάξει σε “Wino Forever”).

‘Τα μάτια της με σκοτώνουν’

«Μπορείς να πιστεύεις ότι κάτι είναι αληθινό, αλλά είναι διαφορετικά όταν το νιώθεις πραγματικά. Η αλήθεια είναι πολύ δυνατή, πιστέψτε με. Αυτό το τατουάζ, το “Winona Forever” δεν είναι κάτι που το έκανα χωρίς να το σκεφτώ. Τα μάτια της με σκοτώνουν», είχε δηλώσει τότε, ο Χολιγουντιανός σταρ. Η σχέση τους όμως, δεν κράτησε για πολύ και το τέλος ήταν επώδυνο και για τους δύο. Το 1993 έπεσαν οι τίτλοι τέλους για το ζευγάρι. Αν και τα πρώτα δημοσιεύματα ήθελαν αιτία του χωρισμού τους να είναι οι γονείς της Γουινόνα, που δεν ήθελαν να δεσμευτεί η κόρη τους τόσο νωρίς, τελικά ο Τζόνι Ντεπ έδωσε στη δημοσιότητα τους πραγματικούς λόγους, λίγο καιρό αργότερα.

Μιλώντας στη Los Angeles Times, o ηθοποιός δήλωσε: «Σε αυτή την πόλη, έχει γίνει πολύ δύσκολο το να έχεις προσωπική ζωή. Ήταν λάθος μου που ήμασταν τόσο ανοιχτοί στη σχέση μας με τη Γουινόνα, νόμιζα πως αν ήμασταν ειλικρινείς, θα σκοτώναμε το τέρας της περιέργειας. Αντ’ αυτού όμως, εμείς το ταΐσαμε και δώσαμε το δικαίωμα σε όλο τον κόσμο να νομίζει ότι είναι κι αυτός μέρος της σχέσης μας».

Ο χωρισμός ήταν σκληρή δοκιμασία και για τους δύο

Μερικά χρόνια αργότερα, η Γουινόνα Ράιντερ παραδέχτηκε πως μετά το τέλος της σχέσης τους, έπεσε σε κατάθλιψη. Το τσιγάρο είχε γίνει πια ο καλύτερός της φίλος. Όπως είχε αποκαλύψει η ίδια, είχε κινδυνεύσει να καεί ζωντανή, όταν μια μέρα αποκοιμήθηκε με το τσιγάρο αναμμένο. Λίγο αργότερα, ξύπνησε από τις φλόγες που έκαιγαν δίπλα της.

Το ότι έχασε όμως, την αγαπημένη του στοίχισε πολύ και στον ηθοποιό. Συνεργάτες του είχαν δηλώσει πως για πολύ καιρό είχε γίνει η σκιά του εαυτού του, ενώ δεν αναγνώριζαν σε τίποτα πια τον άλλοτε αισιόδοξο φίλο τους. Παρά τον πόνο και των δύο, ακόμα και σήμερα, η αγάπη και η εκτίμηση του ενός προς το πρόσωπο του άλλου, παραμένει. Πρόσφατα μάλιστα, η ηθοποιός κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου, στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης των Τζόνι Ντεπ και Άμπερ Χερντ.

Μιλώντας για τη δική της εμπειρία από τον σταρ, η Γουινόνα Ράιντερ δήλωσε: «Ειλικρινά, τον γνωρίζω μόνο ως έναν πραγματικά καλό άντρα, γεμάτο αγάπη, τρομερά στοργικό που ήταν πάρα πολύ προστατευτικός μαζί μου και με τους ανθρώπους που αγαπάει. Μόνο ασφάλεια ένιωθα δίπλα του. Δεν θέλω να αποκαλέσω κάποιον ψεύτη, αλλά μου είναι αδύνατον να πιστέψω αυτές τις σοκαριστικές κατηγορίες, από την εμπειρία μου με τον Τζόνι. Δεν ήμουν παρούσα φυσικά, στη ζωή και τον γάμο του με την Άμπερ Χερντ, αλλά από την εμπειρία μου, μου είναι δύσκολο να το πιστέψω. Η ιδέα ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά βίαιο άτομο είναι ό,τι πιο μακρινό από τον Τζόνι που ήξερα και αγαπούσα».

Winona Ryder defends Johnny Depp in court declaration for Amber Heard defamation case: “I do not want to call anyone a liar but from my experience of Johnny, it is impossible to believe that such horrific allegations are true. I find it extremely upsetting, knowing him as I do.” pic.twitter.com/CE7v21FDoP — Pop Crave (@PopCrave) March 14, 2020

Κέιτ Μος

Όταν γνωρίστηκαν το 1994, έναν μόλις χρόνο μετά τον χωρισμό του από τη «γυναίκα της ζωής του», η Κέιτ Μος ήταν ένα 20χρονο μοντέλο που ταξίδευε από χώρα σε χώρα, προσπαθώντας να εδραιωθεί στον χώρο της μόδας κι εκείνος ο νέος «σταρ» του Χόλιγουντ. Η καριέρα του είχε ήδη απογειωθεί με τους εκκεντρικούς ρόλους που διάλεγε για εκείνον ο Τιμ Μπάρτον, όπως για παράδειγμα στον «Ψαλιδοχέρη» το 1990, όμως το «στοργικό» αγόρι του Χόλιγουντ είχε χαθεί μαζί με τη Γουινόνα. Η πρώτη του συνάντηση με την Κέιτ Μος ήταν στο Cafe Tabsc της Νέας Υόρκης. Η γνωριμία μεταξύ τους προέκυψε από έναν κοινό τους γνωστό, τον φωτογράφο και αρθογράφο, Τζορτζ Γουέιν, που συνόδευε εκείνη τη μέρα το μοντέλο.

Όπως δήλωσε η ίδια λίγο καιρό αργότερα, ήξερε από την πρώτη στιγμή ότι οι δυο τους θα καταλήξουν μαζί. «Είχα μόλις κάποιες εβδομάδες ως Νεοϋορκέζος, όταν ο φωτογράφος Μάικλ Χάιντ μου ζήτησε να συμμετάσχω σε μια φωτογράφιση του βρετανικού GQ με την Κέιτ Μος. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που μπήκε στο στούντιο… αυτό το ντροπαλό, ανεπιτήδευτο κορίτσι στη ζούγκλα… Χρειάστηκε ο Calvin Klein για να επινοήσει τον τέλειο όρο για να την περιγράψει… “Έρμαιο”. Γίναμε φίλοι μετά από αυτό το γύρισμα, ειδικά αφότου μετακόμισε στη γωνία, δίπλα το σπίτι μου στο West Village. Και στην πραγματικότητα… Ήταν ο Τζορτζ Γουέιν που σύστησε την Κέιτ Μος στον Τζόνι Ντεπ μια μοιραία νύχτα στα μέσα της δεκαετίας του ’90 στο Cafe Tabsc που ήταν το στέκι των supermodel εκείνη την εποχή!

Kate Moss and Johnny Depp

photographed by Annie Leibovitz at the Royalton Hotel in New York, 1994 pic.twitter.com/wPZBTo7cwk — CLICHÉ017 (@cliche017) April 30, 2022

Ο Τζόνι ήταν πίσω για δείπνο και η Κέιτ μπήκε με τη Ναόμι και ο Τζορτζ Γουέιν την άρπαξε και έκανε τις συστάσεις! Δεν είχα ιδέα ότι θα γίνονταν τότε το απόλυτο ζευγάρι της δεκαετίας, καταστρέφοντας δωμάτια ξενοδοχείων σε όλο τον κόσμο, κατά τη διάρκεια της αξέχαστης ακόμα σχέσης τους!», έγραψε ο άνθρωπος, που ήταν υπεύθυνος για τη γνωριμία ενός από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της showbiz.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ꭰꭼꭰꮖꮯꭺꭲꭼꭰ ꭲꮻ ꮶꭺꭲꭼ ꮇꮻꮪꮪ (@90katemoss)

Χάος

Θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς τη σχέση τους χαώδη, σχεδόν καταστροφική και για τις δύο πλευρές. Ο Τζόνι Ντεπ ακόμα δεν είχε «συνέλθει» από τον χωρισμό του με τη Γουινόνα, γεγονός που τον έκανε να φέρεται νευρικά και παράλογα στους γύρω του και κατά συνέπεια, στην Κέιτ Μος. Για τους επικούς καβγάδες τους, έχουν γραφτεί άπειρα δημοσιεύματα. Η σταγόνα όμως, που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν ο τσακωμός τους τον Σεπτέμβριο του 1994, που κατέληξε τελικά στο αστυνομικό τμήμα, αφού ο ηθοποιός κατέστρεψε το δωμάτιο του ξενοδοχείου, όπου διέμεναν με το γνωστό μοντέλο, στη Νέα Υόρκη.

Αρχικά, ο Τζόνι Ντεπ συνελήφθη για καταστροφή ξένης ιδιοκτησίας. Η ζημιά τελικά, κόστισε… 10.000 ευρώ, που του επιβλήθηκαν ως πρόστιμο για τις καταστροφές που προκάλεσε. Τα δημοσιεύματα της εποχής ήθελαν και τους δύο τότε, να βουλιάζουν λόγω της εξάρτησής τους από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Αν και ο Τζόνι Ντεπ έδωσε τέλος στη σχέση τους το 1998, δήλωσε στο περιοδικό «Hello» πως «ένιωθε τελείως ανόητος για ό,τι συνέβη και χάλασε η σχέση του με αυτή τη γυναίκα» και ανέλαβε πλήρως την ευθύνη, λέγοντας πως δεν της έδωσε την προσοχή που άξιζε, αφήνοντας τη δουλειά του να μπει ανάμεσά τους.

Νοσταλγούσαν ο ένας τον άλλο για καιρό, ωστόσο κανείς τους δεν έκανε κάποια κίνηση για επανασύνδεση, τουλάχιστον όπως είναι γνωστό. Η δήλωση «δάκρυα, πολλά δάκρυα» της Κέιτ Μος για τον χωρισμό της από τον Τζόνι Ντεπ μέχρι και σήμερα φιγουράρει στο διαδίκτυο. «Έχασα πραγματικά κάποιον που εμπιστεύομαι. Εφιάλτης. Τόσα χρόνια με κλάματα. Δάκρυα, πολλά δάκρυα», είχε πει χαρακτηριστικά. Ο Τζόνι Ντεπ από τη μεριά του φρόντισε να ξεκαθαρίσει σε αντίστοιχη δήλωσή του, αυτό που αναρωτιούνταν όλοι εκείνη την περίοδο, λόγω της συμπεριφοράς του. Το αν πραγματικά αγάπησε την Κέιτ Μος.

«Αν δεν είχα συμπεριφερθεί σαν ηλίθιος, νομίζω ότι θα ήμασταν ακόμα μαζί. Ήταν ό,τι καλύτερο μου συνέβη, αλλά το διέλυσα γιατί ήμουν υπερβολικά κυκλοθυμικός και μίζερος. Μισούσα ακόμα και τον εαυτό μου και δεν μπορούσε πλέον, να αντέξει αυτή τη συμπεριφορά και δεν την κατηγορώ. Είσαι ξαπλωμένος στο κρεβάτι, καπνίζεις το πέμπτο πακέτο τσιγάρα και αναρωτιέσαι πώς κατάφερες να καταστρέψεις κάτι τόσο καλό».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Wayne (@georgiewhirlofficial)

Βανέσα Παραντί

Ενώ βρισκόταν στο Παρίσι για τα γυρίσματα της ταινίας «The Ninth Gate», ο Τζόνι Ντεπ αποφάσισε μαζί με τον Ρόμαν Πολάνσκι να πάνε σε μία εκδήλωση στο ξενοδοχείο Costes, όπου και τους είχαν προσκαλέσει. Εκεί βρισκόταν και η Βανέσα Παραντί, φορώντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα, που άφηνε την πλάτη της γυμνή. Ένα της βλέμμα ήταν αρκετό για τον ηθοποιό για να απαρνηθεί τον τίτλο του «εργένη». Όπως είχε δηλώσει και ο ίδιος στη DailyMail για τη γνωριμία τους: «Φορούσε ένα φόρεμα με ανοιχτή πλάτη και είδα την πλάτη της και αυτόν τον λαιμό και μετά γύρισε και είδα αυτά τα μάτια και… μπουμ! Την είδα απέναντι από ένα δωμάτιο και σκέφτηκα “τι μου συμβαίνει;”».

Ο έρωτάς τους ήταν σαρωτικός και οι ίδιοι δεν φαίνονταν να νοιάζονται για το πού θα βγει. Τρεις μήνες μετά την αρχή της σχέσης τους, η Βανέσα έμεινε έγκυος στη Λίλι Ρόουζ Ντεπ. Όλα έδειχναν να πηγαίνουν καλά μεταξύ τους και τρία χρόνια αργότερα, υποδέχτηκαν στον κόσμο τον γιο τους, Τζακ. «Χαίρομαι, που δεν έκανα παιδιά μέχρι τώρα που είμαι με τη Βανέσα. Νομίζω πως όταν είσαι νέος, ελπίζεις ότι αυτός ο άνθρωπος που είσαι μαζί του θα είναι ο σωστός και θα είσαι ερωτευμένος μαζί του για πάντα, αλλά καμιά φορά θες κάτι τόσο πολύ, που φαντάζεσαι αυτά τα πράγματα στο κεφάλι σου και δημιουργείς κάτι που δεν υπάρχει πραγματικά. Ήμουν με τη Τζένιφερ Γκρέι, τη Γουινόνα, την Κέιτ Μος, όμως η ζωή άρχισε να γίνεται αληθινή, μόνο όταν συνάντησα τη Βανέσα», είχε δηλώσει τότε, ο ηθοποιός για τη μητέρα των παιδιών του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp)

Η ιδέα ενός γάμου δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό τους

Άλλωστε, είχαν και οι δύο μία ροπή στο «αντισυμβατικό». Μιλώντας στο «Extra» ο Τζόνι Ντεπ είχε δηλώσει πως ένας γάμος με τη Βανέσα είναι περιττός, αφού νιώθει ήδη «παντρεμένος μαζί της πνευματικά» και φυσικά… «δεν θέλει να χαλάσει το τόσο ωραίο επίθετό της, βάζοντας το δικό του δίπλα σε αυτό».

«Ο πραγματικός γάμος είναι από ψυχή σε ψυχή, καρδιά σε καρδιά», υποστήριζε ο ηθοποιός. Η Βανέσα από την άλλη χαρακτήριζε τη σχέση τους «ελεύθερη» σε κάθε της συνέντευξη. Όπως είχε δηλώσει, «αν θέλουμε να συνεχιστεί η σχέση μας, πρέπει να δώσουμε χώρο ο ένας στον άλλο για να ξεφεύγει μόνος του και εμπιστοσύνη». «Δεν είναι όλοι τυχεροί για να τα έχουν αυτά. Το ότι δεν είμαστε μαζί κάθε μέρα παίζει μεγάλο ρόλο στην σταθερότητα της σχέσης μας», είχε πει στο Marie Claire.

Όπως φαίνεται όμως, όσο κι αν θεωρούσε «ιδανική» αυτή τη μέθοδο η Βανέσα Παραντί, δεν είχε δίκιο. Η απόσταση λειτούργησε καταστροφικά στην περίπτωσή τους. Λίγα χρόνια μετά τον χωρισμό τους, που ανακοινώθηκε το 2012, ο Τζόνι Ντεπ είχε δηλώσει στο Rolling Stone πως το επάγγελμά τους, η υποκριτική ήταν αυτό που χάλασε τη σχέση τους. «Ειδικά στον χώρο αυτό, όπου είτε εσύ, είτε ο άλλος είστε συνεχώς μακριά, είναι πολύ σκληρό. Δεν ήταν εύκολο ούτε για εκείνη, αλλά ούτε και για εμένα ή τα παιδιά. Οπότε, ναι, ακολουθείς την τροχιά και το ένα πράγμα φέρνει το άλλο. Δεν αλλάζει όμως, το ότι νοιάζεσαι για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν αλλάζει το ότι είναι η μητέρα των παιδιών σου και ότι πάντα θα είστε ο ένας στη ζωή του άλλου, έστω κι εξαιτίας αυτών. Οπότε προσπαθείς να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς», είχε δηλώσει ο ηθοποιός.

“We knew each other for 25 years & 14 years as a couple, we raised our kids together, and Johnny has always been cordial and the most gentle, generous person.” -Vanessa Paradis on Johnny Depp. #JusticeForJohnnyDepp #JohnnyDeppAmberHeardTrial pic.twitter.com/c37wVz7dfL — . (@thisclowntwt) May 5, 2022

Η μητέρα των παιδιών του όμως, δεν μίλησε με τον ίδιο τρόπο για τον χωρισμό τους. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο Harper’s Bazaar, τόνισε πως ναι μεν υπήρχε πολλή αγάπη ανάμεσα σε εκείνη και τον πρώην σύντροφό της, όμως υπήρχε εξίσου μεγάλος πόνος. «Ποτέ δεν είμαστε σίγουροι για τίποτα, αλλά όταν κάτι στην αγάπη δεν λειτουργεί εξ’ αρχής, τότε δεν θα λειτουργήσει ποτέ, οπότε μην το πιέζεις. Μπορεί να είσαι ακόμα και σε μία δυστυχισμένη σχέση. Να είσαι τόσο ερωτευμένη με τον άλλον, που ενώ σε κάνει δυστυχισμένη, να μένεις και να νομίζεις πως κάτι μπορεί να αλλάξει, πως μπορείς να διορθώσεις την κατάσταση», είχε δηλώσει τότε η ηθοποιός.

Στο πλαίσιο της πολύκροτης δίκης με την Άμπερ Χερντ, ο Τζόνι Ντεπ είχε δηλώσει για τον γάμο του με τη Βανέσα Παραντί: «Η οικογένειά μας ήταν στα πρόθυρα να καταρρεύσει. Δεν μου άρεσε να τη στενοχωρώ και δεν μου άρεσε να στενοχωρώ τα παιδιά μου. Είμαι πολύ περήφανος για αυτά και για την ανατροφή που τους δώσαμε». Παρά τον επώδυνο χωρισμό τους, η Βανέσα Παραντί κατέθεσε υπέρ του στη δίκη αναφέροντας, σύμφωνα με το ΤΜΖ: «Είναι ένα άτομο ευαίσθητο, στοργικό και αγαπημένο. Όσα χρόνια που γνωρίζω τον Τζόνι, δεν με έχει κακοποιήσει ποτέ σωματικά και αυτό που περιγράφετε δεν μοιάζει καθόλου με τον άντρα, με τον οποίο έζησα για 14 υπέροχα χρόνια».