Μέγκαν Φοξ παιδιά: Η ηθοποιός μίλησε για τον γιο της που θέλει να ντύνεται με φορέματα

Η Μέγκαν Φοξ μίλησε για τη μητρότητα και αναφέρθηκε στον γιο της, Νόα, ο οποίος έχει επιλέξει από τα 2 του χρόνια να ντύνεται με φορέματα. Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Glamour και δήλωσε πως για εκείνη το πιο σημαντικό είναι τα παιδιά της να μπορούν να εκφράζονται ανοιχτά, χωρίς κανέναν φόβο. Υπενθυμίζεται ότι η Μέγκαν Φοξ έχει αποκτήσει τρία παιδιά με τον Μπράιαν Όστιν Γκριν, τον 9χρονο Νόα, τον 8χρονο Μπόντι Ράνσομ και τον 5χρονο Τζέρνεϊ Ρίβερ. Μιλώντας στο περιοδικό, η ηθοποιός εξήγησε αρχικά, το πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους το γεγονός ότι οι γονείς τους είναι διάσημοι.

«Γνωρίζουν ότι οι γονείς τους είναι διάσημοι, αλλά αυτό είναι και το μόνο που ξέρουν. Από όταν ήταν ακόμα μικρά, ήθελα να τα προστατεύσω από τη δημοσιότητα, με όποιον τρόπο μπορούσα. Για αυτό περιόρισα τόσο και την έκθεσή τους στο διαδίκτυο. Μέχρι στιγμής, θεωρώ πως έχω κάνει πολύ καλή δουλειά και έχουν διατηρήσει την αθωότητά τους. Ξέρω όμως, ότι δεν θα μπορώ να τα προστατεύω για πάντα», είπε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός είχε μοιραστεί στο παρελθόν, με το κοινό την επιθυμία του γιου της να ντύνεται με φορέματα και σήμερα, θεωρεί πως ίσως «η κοινωνία δεν θα το πάρει τόσο καλά». «Έχω πολλές ανησυχίες σχετικά με αυτό. Θα ευχόμουν απλά, η ανθρωπότητα να μην ήταν έτσι. Παρόλο που ξέρω ότι το παιδί μου είναι τόσο γενναίο και έχει επιλέξει για κάποιον λόγο αυτό το ταξίδι, εξακολουθεί να μου φαίνεται δύσκολο σαν μητέρα», δήλωσε η ηθοποιός.

