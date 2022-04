Νίκολας Κέιτζ παιδιά: Αποκάλυψε το ξεχωριστό όνομα που θα πάρει η κόρη του

Ο Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε το φύλο του παιδιού που περιμένει με τη σύζυγό του Ρίκο Σιμπάτα. «Θα αποκτήσω ένα κοριτσάκι», είπε ο 58χρονος ηθοποιός κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο «The Kelly Clarkson Show». Ο ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι αυτός και η 27χρονη σύζυγός του, αποφάσισαν να ονομάσουν την κόρη τους Lennon Augie, από τους αείμνηστους John Lennon και τον πατέρα του Cage, August ‘Augie’ Coppola. Εξηγώντας το νόημα πίσω από το όνομα που θα πάρει η κόρη του, ο Κέιτζ θυμήθηκε πώς ο πατέρας του που ήταν ραδιοφωνικός παραγωγός και ιδιοκτήτης σταθμού εκτόξευε το άλμπουμ «Let It Be» των Beatles και ιδιαίτερα το τραγούδι «Across The Universe». Από τότε, το «Across The Universe» – το οποίο γράφτηκε από τον John Lennon – παραμένει το «πιο αγαπημένο μου τραγούδι που γράφτηκε ποτέ και έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του».

Nicolas Cage, 58, reveals he and wife Riko Shibata, 27, are expecting a baby girlhttps://t.co/8kPnjyrHR1 pic.twitter.com/Sdoaf9i9oe — OK! Magazine (@OK_Magazine) April 22, 2022

Εξαιτίας του τραγουδιού αυτού «το όνομα της κόρης μου θα είναι Lennon Augie, Augie από τον πατέρα μου», είπε ο ηθοποιός. Ο Κέιτζ σημείωσε ακόμα ότι θα αποκαλεί την κόρη του «Lenny για συντομία». Και συνέχισε: «Είμαι ενθουσιασμένος. Θα είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής μου, να γίνω μπαμπάς κοριτσιού». Τον Ιανουάριο έγινε γνωστό ότι το ζευγάρι που έχει διαφορά 31 ολόκληρα χρόνια περιμένει το πρώτο του παιδί. Για τον Κέιτζ αυτό θα είναι το τρίτο παιδί καθώς έχει ακόμα δύο παιδιά από τον γάμο του με την Άλις Κιμ.

Το love story με την Γιαπωνέζα

Ο 58χρονος ηθοποιός και η αγαπημένη του Γιαπωνέζα Ρίκο Σιμπάτα που παντρεύτηκαν τον Φεβρουάριο του 2021 στο Λας Βέγκας. Το ζευγάρι που έχει 31 χρόνια διαφορά, γνωρίστηκε στην Ιαπωνία, λίγο μετά την διάλυση του τέταρτου γάμου του Κέιτζ με την Ερίκα Κόικε, που διήρκεσε μόλις… τέσσερις ημέρες. Όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα «Bild», η Ρίκο είναι τέσσερα χρόνια μικρότερη από τον πρώτο γιο του 57χρονου ηθοποιού, Γουέστον και είναι ο πρώτος γάμος της.

Επιβεβαιώνοντας τις φήμες περί εγκυμοσύνης της πέμπτης συζύγου του, ο Αμερικανός ηθοποιός δήλωσε: «Είναι αλήθεια και είμαστε πολύ χαρούμενοι». Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στις 16 Φεβρουαρίου του 2021 σε μια μικρή τελετή.

Η Ρίκο φορούσε ένα χειροποίητο νυφικό-κιμονό από το Κιότο. Το σμόκιν του Κέιτζ ήταν από τον οίκο Tom Ford. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Daily Mail», ο Νίκολας Κέιτζ, έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του μέσω FaceTime στέλνοντας το μονόπετρο με κούριερ στην Ιαπωνία καθώς λόγω της πανδημίας του κορωνοιού, δεν επιτρέπονταν τα ταξίδια.