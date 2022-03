Foo Fighters ντράμερ: Πέθανε ο Τέιλορ Χόκινς

«Η οικογένεια των Foo Fighters είναι συντετριμμένη από την τραγική και πρόωρη απώλεια του αγαπητού μας Τέιλορ Χόκινς» γράφει η ομάδα του Ντέιβ Γκρολ, πρώην ντράμερ των Nirvana, χωρίς να διευκρινίσει την αιτία ή τις περιστάσεις του θανάτου. Ο ντράμερ των Foo Fighters, Τέιλορ Χόκινς, πέθανε, ανέφερε το διάσημο αμερικανικό συγκρότημα της ροκ μουσικής σε μια ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Twitter στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας.

It's times like these you learn to live again

It's times like these you give and give again

It's times like these you learn to love again

It's times like these time and time again

May his memory be a blessing pic.twitter.com/tpMIuYRLFY

