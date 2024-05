Διαδήλωση για Γάζα Αθήνα: Φθορές σε ξενοδοχείο που μένουν Ισραηλινοί στο κέντρο

Επίθεση σε ξενοδοχείο στο οποίο μένουν Ισραηλινοί στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησε χθες, Τρίτη, ομάδα ατόμων που νωρίτερα συμμετείχε σε διαδήλωση για όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Η στιγμή της επίθεσης καταγράφηκε, μάλιστα, σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ. Όπως φαίνεται στο βίντεο η επέμβαση της αστυνομίας αποδείχθηκε καθοριστική για να απομακρυνθούν τα άτομα αυτά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η ομάδα που πραγματοποίησε την επίθεση προκάλεσε φθορές στην είσοδο του ξενοδοχείου που βρίσκεται στην περιοχή της Ομόνοιας αλλά κατά τις ίδιες πηγές η ομάδα αυτή δεν επιχείρησε να εισβάλει στο κτήριο.

Breaking News: There is an incident of rioters trying to break into a hotel in Athens, Greece where a group of Israelis are staying. The local police forces are trying to take over. @GreeceMFA @Athens #rioters #Israelis @antisemitism #jewhatred @AntiIsraelHate pic.twitter.com/6EaQUhSLju

— The Jewish Voice (@TJVNEWS) May 7, 2024