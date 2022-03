Ο χασάπης της Μαριούπολης: Ο Μιχαήλ Μιζίντσεφ απειλεί και τους Ρώσους

Την κυνικότητα που διακρίνει τον Ρώσο συνταγματάρχη Μιχαήλ Μιζίντσεφ, ο οποίος αποκαλείται «ο χασάπης της Μαριούπολης», καθώς θεωρείται πως έδωσε τις εντολές για τον βομβαρδισμό τόσο του μαιευτηρίου όσο και του θεάτρου στην πόλη που βρίσκεται στα παράλια της Αζοφικής, παρουσιάζει το ηχητικό απόσπασμα από μια συνομιλία του με κάποιον αξιωματικό του ρωσικού στρατού, η οποία αποκαλύφθηκε σε διεθνή μέσα.

Σύμφωνα με τη Sun, ο Μιζίντσεφ, ο οποίος είναι επίσημα γνωστός ως διευθυντής του Ρωσικού Εθνικού Κέντρου Αμυντικής Διαχείρισης, φέρεται να απαιτεί να μάθει από τον αξιωματικό γιατί δεν έχουν κόψει τα αυτιά σε έναν από τους στρατιώτες, επειδή φορούσε λάθος στολή!

Ο Συνταγματάρχης ζητά, στη συνέχεια, από τον αξιωματικό και τους υπόλοιπους στρατιώτες να τον χτυπήσουν με ένα μπουκάλι στο πρόσωπο και ακούγεται να λέει μεταξύ άλλων: «Κοιτάξτε αυτό το απόβρασμα που στέκεται εκεί. Γιατί εξακολουθεί να υπηρετεί τον στρατό μας; Και γιατί πρέπει να σπαταλήσω τον χρόνο μου με αυτόν; Γιατί δεν έχει καταστραφεί ακόμα το πρόσωπό του; Γιατί δεν του έκοψε κανείς τα αυτιά; Γιατί αυτός ο βλάκας δεν κουτσαίνει ακόμα; Χτυπήστε τον στον πρόσωπο με ένα μπουκάλι».

The siege of #Mariupol is personally led by Colonel-General Mikhail Mizintsev, who previously led the operation in Syria.

This is reported by the speaker of the operational headquarters of Odessa OMA Sergey Bratchuk. pic.twitter.com/rbzfM36iX5

— Ukraine Today (@uatodaymm) March 22, 2022