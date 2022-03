Ρώσος υπουργός Άμυνας: Εμφανίστηκε ο Σεργκέι Σοϊγκού;

Την εμφάνισή του έκανε χθες ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού, σε βιντεοσυνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, έστω και για μερικά δευτερόλεπτα, εγείροντας όμως ερωτήματα για το εάν ήταν όντως παρόν ή επρόκειτο για παλαιότερο βίντεο. Το βίντεο που κυκλοφόρησε από τα ρωσικά κρατικά μέσα, φέρεται να δείχνει τον Σοϊγκού στην βιντεοκλήση μέσω Zoom με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και άλλους ανώτατους αξιωματούχους, μετά από 13 ημέρες που έχει χαθεί από το προσκήνιο. Ο Σοϊγκού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αιματηρή εισβολή στην Ουκρανία, εξαφανίστηκε αντιμετωπίζοντας «καρδιακά προβλήματα» και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τις 11 Μαρτίου, τροφοδοτώντας εικασίες για το πού μπορεί να βρίσκεται.

Στα πλάνα, λοιπόν, που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το κρατικό πρακτορείο Ria, μια εικόνα του Σεργκέι Σοϊγκού εμφανίζεται ξαφνικά στην επάνω αριστερή γωνία μιας οθόνης που έχει στηθεί μπροστά στον Πούτιν καθώς ο Ρώσος πρόεδρος μιλούσε στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια. Λίγο πριν εμφανιστεί ο υπουργός Άμυνας, η οθόνη του είναι μαύρη και η εικόνα τρέμει για λίγα δευτερόλεπτα – παρόλο που όλοι οι άλλοι αξιωματούχοι εμφανίζονται καθαρά στην οθόνη από την αρχή της κλήσης. Το βίντεο δεν περιέχει ήχο ούτε δείχνει τον Σοϊγκού να μιλάει, με πολλούς να κατηγορούν το Κρεμλίνο πως χρησιμοποίησε παλιά πλάνα του. Βέβαια, όπως σημειώνει ο Guardian, το χέρι του φαίνεται να κινείται, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ήταν απλά μια φωτογραφία του.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο έρχεται εν μέσω δημοσιευμάτων πως οι σχέσεις του Σοϊγκού με τον Πούτιν έχουν «παγώσει» μετά τη στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία που οδήγησε στον θάνατο χιλιάδων Ρώσων στρατιωτών. Την ίδια ώρα, η κόρη του Ξένια, εθεάθη να ποζάρει με τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας αγκαλιά με την κόρη της, σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram. Κι όλα αυτά, εν μέσω πληροφοριών πως ο Πούτιν έχει ξεκινήσει ένα κυνήγι μαγισσών μεταξύ του στενού του κύκλου και πως έχει γίνει πλέον πολύ επιφυλακτικός με τους στενούς του συμμάχους αφότου οι ΗΠΑ και η Βρετανία φαίνεται πως έχουν πληροφορίες για τα στρατιωτικά του σχέδια.

Το Κρεμλίνο βέβαια, έσπευσε να δικαιολογήσει την πολυήμερη απουσία του Σεργκέι Σοϊγκού, λέγοντας πως είναι πολύ απασχολημένος για να κάνει εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, όπως είπε ο εκπρόσωπος Τύπου Ντμίτρι Πεσκόφ: «Ο υπουργός Άμυνας έχει πολλά στο μυαλό του αυτή τη στιγμή. Μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Τώρα δεν είναι πραγματικά η ώρα για να βγαίνει στα μέσα ενημέρωσης» είπε ο Πεσκόφ σε συνέντευξή του στο CNN. Ο Σοϊγκού είναι βετεράνος του πολιτικού τοπίου της Ρωσίας που αναδείχθηκε ως επικεφαλής του υπουργείου Έκτακτης Ανάγκης τη δεκαετία του 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

After long rumors that Putin decided to remove Shoigu forever, they decided to show him on TV as participant of the government meeting. However, viewers noticed oddities during the broadcast. Pay attention to the top left corner. pic.twitter.com/xZD1wFCbJU

— NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022