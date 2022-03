Φιδονήσι – Ουκρανοί στρατιώτες: Απελευθερώθηκαν οι 13

Την απελευθέρωση της ομάδας των Ουκρανών στρατιωτών από το Φιδονήσι, που αρχικά θεωρήθηκε ότι σκοτώθηκαν αφού αψήφησαν τις εντολές από ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο, γνωστοποίησε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας, Ιρίνα Βέρεστσουκ, σε ανάρτησή της στο Telegram. Οι 13 στρατιώτες αιχμαλωτίστηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου από τους Ρώσους. Αρχικά οι Ουκρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι οι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους όταν οι ρωσικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ με πυροβόλα όπλα, ενώ ακολούθησαν και αεροβομβαρδισμοί. Η συγκεκριμένη ιστορία έγινε πρωτοσέλιδο σε διεθνή μέσα, μετά την εμφάνιση ενός ηχητικού κλιπ μεταξύ των στρατιωτών και των ρωσικών δυνάμεων. Συγκεκριμένα, ακούστηκε αρχικά μια φωνή που έλεγε: «Σας μιλάμε από ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο. Σας προτείνω να αφήσετε τα όπλα σας και να παραδοθείτε για να αποφύγετε την αιματοχυσία και τα περιττά θύματα. Διαφορετικά θα βομβαρδιστείτε».

Οι Ουκρανοί απάντησαν, «Ρωσικό πολεμικό πλοίο, άντε γ…σου».

Την Πέμπτη, η Βέρεστσουκ έκανε γνωστό ότι η Ουκρανία απελευθέρωσε 11 Ρώσους πολίτες που είχε διασώσει από ένα βυθισμένο πλοίο κοντά στην Οδησσό με αντάλλαγμα 19 στρατιώτες και ναύτες από το Φιδονήσι συμπεριλαμβανομένων των 13 που απάντησαν στο ρωσικό πολεμικό πλοίο.

Russian warship: "I suggest you lay down your arms and surrender, otherwise you'll be hit"

Ukrainian post: "Russian warship, go fuck yourself"

All 13 service members on the island were killed. pic.twitter.com/sQSQhklzBC

— BNO News (@BNONews) February 25, 2022