Όσκαρ 2022 υποψηφιότητες: 12 υποψηφιότητες για το The Power of Dog

Το γουέστερν για την πατριαρχία της Τζέιν Κάμπιον «Η Εξουσία του Σκύλου», που διεκδικεί 12 Όσκαρ, και το «Dune» του Ντενί Βιλνέβ, η εξαιρετική διασκευή ενός επικού μπεστ σέλερ επιστημονικής φαντασίας, με 10 υποψηφιότητες, πρωταγωνιστούν στην κούρσα των φετινών βραβείων που ξεκίνησε επισήμως με την σημερινή ανακοίνωση των υποψηφίων σε 23 διαφορετικές κατηγορίες, και θα ολοκληρωθεί με την λαμπερή τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου.

Κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου

Στην κατηγορία του Α’ Ανδρικού Ρόλου θα «κονταροχτυπηθούν» οι Χαβιέρ Μπαρδέμ, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Αντριου Γκάρφιλντ, Γουίλ Σμιθ και Ντένζελ Γουάσινγκτον ενώ το χρυσό αγαλματίδιο για τον Α’ Γυναικείο Ρόλο θα διεκδικήσουν οι Τζέσικα Τσαστέιν, Ολίβια Κόλμαν, Πενλοπε Κρουζ, Νικόλ Κίντμαν και Κρίστεν Στιούαρτ.

Η φετινή απονομή των βραβείων Όσκαρ θα έχει παρουσιαστή, για πρώτη φορά από το 2018 ενώ θα επιστρέψει στο επί σειρά ετών «σπίτι» της, το περίφημο Dolby Theatre, όπως έχει ανακοινώσει το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Τα τρία προηγούμενα χρόνια, τα βραβεία Όσκαρ απονεμήθηκαν από διάσημους τηλεπαρουσιαστές, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ένας βασικός παρουσιαστής της εκδήλωσης. Τα νούμερα τηλεθέασης κατέγραψαν πτώση τα τελευταία χρόνια, φθάνοντας στο «ναδίρ» των 10,4 εκατομμυρίων τηλεθεατών στις ΗΠΑ το 2021. Για φέτος όμως οι διοργανωτές έχουν βάλει στόχο να κάνουν ότι μπορούν προκειμένου να επανέλθει η χαμένη λάμψη των Όσκαρ και βεβαίως να ανέβει και η τηλεθέαση.

Ακολουθεί η αναλυτική λίστα των υποψηφιοτήτων

Καλύτερη Ταινία

Belfast

CODA

Μην Κοιτάτε Πάνω

Drive my Car

Dune

King Richard

Πίτσα Γλυκόριζα

Το Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών

Η Εξουσία του Σκύλου

West Side Story

Σκηνοθεσία

Τζέιν Κάμπιον – Εξουσία του Σκύλου»

Κένεθ Μπράνα – «Belfast»

Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι – «Drive my Car»

Πολ Τόμας Αντερσον- «Πίτσα Γλυκόριζα»

Στίβεν Σπίλμπεργκ – «West Side Story»

Α Ανδρικός ρόλος

Χαβιέρ Μπαρδέμ – «Being the Ricardos»

Μπένεντικτ Κάμπερμπατς – «Η Εξουσία του Σκύλου»

Αντριου Γκάρφιλντ – «Tick Tick… Boom!»

Γουιλ Σμιθ – «King Richard»

Ντένζελ Γουάσινγκτον – «The Tragedy of Macbeth»

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσικα Τσαστέιν – «The Eyes of Tammy Faye»

Ολίβια Κόλμαν – «The Lost Daughter»

Πενέλοπε Κρουζ – «Παράλληλες Μητέρες»

Νικόλ Κίντμαν – «Being the Ricardos»

Κρίστεν Στιούαρτ – «Spencer»

B’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλει για το «The Lost Daughter»

Τζούντι Ντεντς για το «Belfast»

Κρίστεν Ντανστ για την «Εξουσία του Σκύλου»

Αριάνα Ντε Μπόζι για το «West Side Story»

Αουνζάνιου Ελις για το «King Richard»

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Κιάραν Χάιντς για το «Belfast

Τρόι Κάτσερ για το «Coda»

Τζέσε Πλέμονς για την «Εξουσία του Σκύλου»

Τζ, Κ. Σίμονς για το «Being the Ricardos»

Κόντι Σμιτ ΜακΦι για την «Εξουσία του Σκύλου»

Διασκευασμένο Σενάριο

Drive my Car

CODA

Dune

The Lost Daughter

Η Εξουσία του Σκύλου

Πρωτότυπο Σενάριο

Κένεθ Μπράνα για το «Belfast»

Μην Κοιτάτε Πάνω

King Richard

Πίτσα Γλυκόριζα

The Worst Person in the World

Μουσική

Μην Κοιτάτε Πάνω

Dune

Encanto

Παράλληλες Μητέρες

Η Εξουσία του Σκύλου

Κοστούμια

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

Φωτογραφία

Γκρεγκ Φρέιζερ για το «Dune»

Νταν Λαόυστσεν για το «Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών»

Αρι Βέγκνερ για την «Εξουσία του Σκύλου»

Μπρούνο Ντελμπονέλ για το «The Tragedy of Macbeth»

Γιάνους Καμίνσκι για το «West Side Story»

Μοντάζ

Μην Κοιτάτε Πάνω

Dune

King Richard

Η Εξουσία του Σκύλου

Tick Tick… Boom!

Καλύτερο Τραγούδι

Be Alive από το «Κing Richard»

Down to Joy από το «Belfast»

Somehow you DO the Four Good Days

Σκηνικά

Dune

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Το Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών

Η Εξουσία του Σκύλου

Διεθνής Ταινία

Drive My Car (Ιαπωνία)

Flee (Δανία)

The Hand of God (Ιταλία)

Lunana: A Yak in the Classroom (Μπουτάν)

The Worst Person in the World (Νορβηγία)

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Ενκάντο: Ενας Κόσμος Μαγικός

Flee

Λούκα

Οι Μίτσες και η Εξέγερση των Μηχανών

Η Ράια και ο Τελευταίος Δράκος

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Riding with Fire

Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους

Audible

Lead me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Οπτικά Εφέ

Dune

Free Guy

No Time to Die

Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών

Spider-Man No Way Home

Ηχος

Belfast

Dune

No Time to Die

Η Εξουσία του Σκύλου

West Side Story

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

Coming 2 America

Κρουέλα

Dune

The Eyes of Tammy Faye

Ο Οίκος Gucci

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Μικρού Μήκους Ταινία – Live Action

Ala Kachuu – Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold