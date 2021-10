Adele Q&A: Η τραγική ερώτηση που της έκανε θαυμαστής

Ένα απροσδόκητο Q&A έκανε η Αντέλ το Σαββατοκύριακο, λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, ενθουσιάζοντας τους οπαδούς της στο Instagram. Η 33χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε live στο Instagram, απαντώντας στις καυτές ερωτήσεις των θαυμαστών της, λίγες ημέρες μετά την αποκαλυπτική συνέντευξη στην Vogue, χωρίς να διστάσει να πει ποιο είναι το αγαπημένο της μπισκότο μέχρι το με ποιον θα ήθελε να συνεργαστεί. Αλλά καθώς οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις κυλούσαν τόσο η Αντέλ όσο και οι ακόλουθοί της έμειναν κάγκελο όταν ένας περίεργος χρήστης έκανε μια απίστευτα προσωπική ερώτηση στην τραγουδίστρια.

Η αντίδραση της Αντέλ φαίνεται ξεκάθαρα μόλις διαβάζει την ερώτηση που εμφανίζεται στην οθόνη της. Τι όμως ρωτούσε; «Πόσα σώματα μετράς;» με την Αντέλ να παίρνει μια έκφραση αηδίας στο πρόσωπό της προτού απαντήσει: «Εεεε, πόσα σώματα μετράω; Τι σημαίνει αυτό;». Ο αγενής θαυμαστής της ήθελε να μάθει με πόσους είχε κάνει σεξ η διάσημη Βρετανίδα τραγουδίστρια.

Φυσικά, οι υποστηρικτές της Αντέλ συγκεντρώθηκαν στο Twitter για να μοιραστούν την ενόχληση και την απογοήτευσή τους για την «αποτρόπαια» όπως την χαρακτήρισαν ερώτηση. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένα άτομο της έκανε αυτή την αποτρόπαια ερώτηση. Γιατί να ασχοληθεί» ανέφερ κάποιος θαυμαστής. «Φανταστείτε πόσο ποταπός μπορεί να είναι κάποιος» πρόσθεσε ένας ακόμη με έναν άλλο να αναρωτιέται: «Ο κόσμος είναι τόσο αηδιαστικός. Να ρωτάς την Αντέλ, η οποία είναι μητέρα ενός μικρού παιδιού, με πόσους άνδρες έχει πάει. Αποκτήστε επιτέλους μια ζωή!».

Οι ερωταπαντήσεις της Αντέλ έρχονται αφότου η διάσημη τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα teaser του ολοκαίνουριου single της με τίτλο «Easy On Me» που θα κυκλοφορήσει στις 15 Οκτωβρίου. Το νέο κομμάτι σηματοδοτεί το πρώτο της μετά από 4 χρόνια, εν αναμονή του νέου της άλμπουμ.

NOT SOMEONE ASKING ADELE HER BODY COUNT LMAOOO pic.twitter.com/YqLXTN61M2

— alex (@userctrI) October 9, 2021