Άγριες Μέλισσες γυρίσματα: Η Μαρία Κίτσου χορεύει με τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο

Η Μαρία Κίτσου και ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος γυρίζουν τις «Άγριες Μέλισσες» και το διασκεδάζουν στο έπακρο!

Οι δύο ηθοποιοί, αφού απόλαυσαν τις διακοπές τους επέστρεψαν στην Αθήνα για τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν της σειράς που τόσο έχει αγαπήσει το κοινό. Μάλιστα, πριν γυρίσουν, οι δυο τους έκαναν μία στάση και στη Σύρο για να δώσουν το «παρών» στον γάμο της συναδέλφου τους Δανάης Μιχαλάκη με τον Γιώργο Παπαγεωργίου.

Τώρα, ο τηλεοπτικός Λάμπρος και η Λενιώ βρίσκονται στο Διαφάνι και προς το παρόν…χορεύουν ανέμελοι. Η Μαρία Κίτσου ανάρτησε ένα απολαυστικό βίντεο στο Instagram στο οποίο φορά ένα σούπερ κομψό φούξια σατέν φόρεμα και χορεύει με τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Οι δυο τους χορεύουν στο «Can’t take my eyes off you», αλλά σε μια εντυπωσιακή φιγούρα, αλλάζουν ξαφνικά ντύσιμο και εμφανίζονται με δύο κοστούμια που παραπέμπουν σε μιούζικαλ!