Κάιλι Τζένερ – κόρη: Χαμός με το δώρο που πήραν στη μικρή Στόρμι

Εκτός πραγματικότητας είναι το δώρο που έκανε η Κάιλι Τζένερ και ο σύζυγος της ράπερ Τράβις Σκοτ στην μικρή Στόρμι. Οι διάσημοι και εκκεντρικοί γονείς αποφάσισαν να κάνουν δώρο στην μικρή ένα σχολικό λεωφορείο καθώς σύμφωνα με τους γονείς της τα αγαπάει πολύ. Ο μπαμπάς της «της έκανε έκπληξη», έγραψε η Κάιλι, αποκαλύπτοντας το απίστευτο δώρο και φυσικά δεν πέρασε ασχολίαστο.

Πάρτι στο Twitter

«Γελάω με αυτό για ένα ολόκληρο 24ωρο. Οι Jenners μεταμφιέστηκαν σε ανθρώπους μεσαίας τάξης», έγραψε ένας χρήστης του Twitter, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Φαντάσου να είσαι τόσο πλούσιος, που πρέπει να σκηνοθετήσεις ότι είσαι φτωχός». «Οι πλούσιοι είναι κυριολεκτικά τόσο μακριά από την πραγματικότητα που αγόρασαν ένα σχολικό λεωφορείο, απλά για να κάθεται η Stormi», έγραψε ένας άλλος. Δεκάδες χρήστες των social media κατηγόρησαν την κίνηση του ζευγαριού τονίζοντας ότι υπάρχουν παιδιά στον κόσμο που δεν έχουν σχολικό λεωφορείο όχι για να παίζουν αλλά για να πάνε σχολείο.

So everyone’s tweeting about #TravisScott getting a school bus for daughter #Stormi to role play she’s an average kid in the real world riding the bus. Seriously 😳 And FYI here in Palm Desert, CA our kids don’t have school buses to pick them up. Wish ✨ pic.twitter.com/qsQSacW52d — GlittermeMarlene (@marlene_colucci) August 26, 2021