JLo Μπεν Άφλεκ: Οι πρώτες φωτογραφίες με το ζευγάρι αγκαλιά

H Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ επιβεβαιώνουν την σχέση τους με νέες φωτογραφίες. Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε αγκαλιασμένο καθώς πήγαιναν στο νέο εστιατόριο του σεφ Βόλφγκανγκ Πουκ στο πολυτελές ξενοδοχείο Πέντρι στο Δυτικό Χόλιγουντ.

Πιο ερωτευμένοι από ποτέ όπως αναφέρουν τα ξένα μέσα, έφτασαν με το αυτοκίνητο του Άφλεκ και φάνηκε επίσης να κάθεται ένα τρίτο άτομο στο πίσω κάθισμα. Σε μία φωτογραφία η Τζένιφερ Λόπεζ ακούμπησε τρυφερά το κεφάλι της στο στήθος του 48χρονου ηθοποιού. Ο Μπεν Άφλεκ κάπνισε ένα τσιγάρο πριν μπουν στο εστιατόριο.

Jennifer Lopez and Ben Affleck had IG debut as couple planned, source says https://t.co/Nq1iFMLZy5 pic.twitter.com/3WE7mXZACJ

— Page Six (@PageSix) May 31, 2021