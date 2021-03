Το αγαπημένο κοκτέιλ της Βασίλισσας Ελισάβετ: Viral συνταγή με φλούδα λεμονιού

Η Βασίλισσα Ελισσάβετ έχει αδυναμία στο ποτό και ειδικά στο τζιν και για αυτό δεν ήταν δύσκολο να μάθουμε το αγαπημένο της κοκτέιλ. Η συνταγή είναι απλή και εύκολη, όμως θέλει μαεστρία στην εκτέλεση. Το κύριο χαρακτηριστικό του ποτού της βασίλισσας είναι το τζιν, ωστόσο αυτήν την φορά συνδυάζεται με το Dubonnet. Η Βασίλισσα έχει εμπιστευτεί τη παρασκευή του συγκεκριμένου κοκτέιλ, στον Paul Whybrew.

Οι άνθρωποι από τον στενό κύκλο της Βασίλισσας Ελισάβετ μοιράστηκαν τη συνταγή για το αγαπημένο της ποτό με αφορμή την κυκλοφορία της νέας βασιλικής έκδοσης του περιοδικού People. Σύμφωνα, λοιπόν, με το People Royals η συνταγή είναι πολύ απλή: Προσθέτεις το Dubonnet με 30γρ. τζιν, πάγο και ανακατεύεις μέχρι να αρχίσει να παγώνει. Στη συνέχεια το σερβίρεις σε ένα ποτήρι για μαρτίνι και προσθέτεις μια ντεκόρ μία φλούδα λεμονιού που θα του προσθέσει μία έξτρα γεύση.

Βιβλίο για την βασίλισσα Ελισσάβετ

Γενικά, υπάρχει μια συζήτηση γύρω από το πόσο αλκοόλ καταναλώνει η Βασίλισσα. Στο βιβλίο «Long Live the Queen! 13 Rules for Living from Britain’s Longest Reigning Monarch», ο συγγραφέας Bryan Kozlowski είχε αναφέρει πως η Βασίλισσα συνήθως πίνει τέσσερα δυνατά κοκτέιλ την ημέρα – ξεκινώντας λίγο πριν από το μεσημεριανό γεύμα. Ωστόσο, ο κύκλος της Βασίλισσας αρνείται αυτή τη φήμη, συμπεριλαμβανομένου του πρώην βασιλικού σεφ Darren McGrady, ο οποίος είχε αναφέρει ότι η Βασίλισσα θα ήταν συνέχεια μεθυσμένη αν έπινε τόσο όσο φημολογείται.

Σύμφωνα με τον Kozlowski, η ημερήσια κατανάλωση αλκοόλ είναι μέρος του μυστικού της μακράς βασιλείας της αλλά και της ικανότητάς της να διατηρεί την ψυχική της υγεία ήρεμη και απ’ ότι φαίνεται ένα ποτηράκι στο που και που δεν κάνει κακό. «Καθ’ όλη τη διάρκεια της βασιλείας της, το αλκοόλ ήταν πάντα λειτουργικό για τη γρήγορη ανακούφιση από το άγχος μια δόση υγρής αποσυμπίεσης τις έντονες μέρες», γράφει χαρακτηριστικά.

