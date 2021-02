Γαρδέλης – Ψάλτης: «Ο Στάθης ήταν Μέγας ηθοποιός που δεν του δόθηκαν πολλές δυνατότητες»

Ο διάσημος ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου των ταινιών της δεκαετίας του 80 Σταμάτης Γαρδέλης βρέθηκε καλεσμένος στην τηλεοπτική εκπομπή Dot και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην περίοδο όπου ο ίδιος έκανε αίσθηση αλλά και για την σχέση που είχε με τον Στάθη Ψάλτη. Ο ηθοποιός, αφού αναφέρθηκε στην περίοδο που μεσουρανούσε, είπε: «Έκανα πολύ παρέα με τον Στάθη Ψάλτη. Ήταν ο Στάθης άνθρωπος των άκρων, αγαπούσε υπερβολικά κι ήταν υπερβολικός και στην ερμηνεία του και στο δόσιμό του. Μέγας ηθοποιός που δεν του δόθηκαν πολλές δυνατότητες να το δείξει. Δεν ξέρω ποιος ήταν μεγαλύτερος star, εγώ πολλές φορές δεν έβλεπα ποιος μάζευε περισσότερο κόσμο. Μία φορά σε πρεμιέρα με είχαν βγάλει έξω σωματοφύλακες».

Ο Σταμάτης Γαρδέλης γεννήθηκε στην Αθήνα την 1 Μαΐου του 1960. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1981, σε ηλικία 21 ετών, όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη Τα τσακάλια. Αμέσως καθιερώθηκε και έγινε ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στον κόσμο, κυρίως στην νεολαία της εποχής. Έπειτα ξεκίνησε η ανοδική πορεία στην καριέρα του με πολλές επιτυχημένες εμπορικά ταινίες (κάποιες για τον κινηματογράφο αλλά οι περισσότερες για την αγορά του βίντεο, που βρισκόταν τότε στην χρυσή περίοδό της) όπως Βασικά καλησπέρα σας (Οι ραδιοπειρατές), Ρόδα, τσάντα και κοπάνα, Σατανάδες στα σχολεία, Ταξίδι στην πρωτεύουσα, Καμικάζι αγάπη μου, Οι επικίνδυνοι, Έλα να αγαπηθούμε ντάρλινγκ, Όταν οι ρόδες χορεύουν, Περάστε φιλήστε τελειώσατε.

Έτσι, ο Σταμάτης Γαρδέλης μετατράπηκε σε ποπ είδωλο της δεκαετίας του 1980 και σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής. Κατά τον ίδιο, εγκλωβίστηκε εν μέρει στους ρόλους αυτούς, γνωρίζοντας την προκατάληψη και την απόρριψη όταν προσπαθούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Τα τελευταία χρόνια απείχε από την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, ασχολούμενος κυρίως με το θέατρο. Το 2010 – 2011 πραγματοποίησε διπλή επιστροφή στα τηλεοπτικά πράγματα, συμμετέχοντας ως διαγωνιζόμενος στο πρόγραμμα Dancing with the Stars του ANT1 και κάνοντας εμφάνιση στην τηλεοπτική σειρά της Μυρτώς Κοντοβά και του MEGA Μίλα μου Βρώμικα. Συμμετείχε και στον τρίτο κύκλο του τηλεοπτικού σόου Your Face Sounds Familiar που προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό Ant1 την περίοδο Φεβρουάριος-Μάιος 2016.

Στάθης Ψάλτης και βιογραφία

Από την άλλη ο Στάθης Ψάλτης γεννήθηκε στο Βέλο Κορινθίας το 1951 όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια μέχρι την ηλικία των 11 ετών όταν η οικογένειά του μετακόμισε στο Αιγάλεω. Αδελφός του είναι ο επίσης ηθοποιός Γιάννης Ρώτας. Σπούδασε στη Δραματική σχολή του Κωνσταντίνου Μιχαηλίδη. Παντρεύτηκε την Τάρια Μπούρα και το 2006 παντρεύτηκε την ηθοποιό Χριστίνα Ψάλτη, η οποία τον Ιούλιο του 2020 έφερε στον κόσμο το πρώτο παιδί της και καρπό του έρωτά της με τον Αντώνη Κάρδαρη.

Ο Ψάλτης έπαιξε σε πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου αλλά και στο θέατρο. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μαζί με την Καίτη Φίνου στη δεκαετία του 1980 με εμπορικές ταινίες όπως Καμικάζι αγάπη μου, Τροχονόμος Βαρβάρα, Τα καμάκια, Βασικά καλησπέρα σας, Και ο πρώτος ματάκιας, Τρελλός είμαι ό,τι θέλω κάνω, Έλα να αγαπηθούμε ντάρλινγκ, Μάντεψε τι κάνω τα βράδια. Τελευταία του ταινία ήταν η “Καζαντζάκης” (είχε παίξει τον ηγούμενο της Μονής Σινά), την οποία δεν πρόλαβε να δει. Είχε παίξει πολλούς ρόλους, κατά το πλείστον κωμικούς. Τραγούδησε αρκετά τραγούδια σε ταινίες του και σε επιθεωρήσεις. Τον Απρίλιο του 2014, ο ηθοποιός υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ πέθανε στις 21 Απριλίου 2017, στο Νοσοκομείο “Άγιος Σάββας” όπου νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2017, με καρκίνο στους πνεύμονες.

