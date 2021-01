Serie A – προαναγγελία: Derby della Capitale

Serie A – προαναγγελία: Υπάρχουν ντέρμπι που έχουν βαθιές πολιτικές ρίζες στο μίσος και την αντιπαλότητα που τα θεμελιώνουν. Βλέπε Ρεάλ Μαδρίτης VS Μπαρτσελόνα. Υπάρχουν άλλα ντέρμπι μισούς στα οποία η θρησκεία και η ταξική διαπάλη έχουν βάλει τη δική τους εσάνς. Βλέπε Ρέιντζερς VS Σέλτικ. Υπάρχουν ντέρμπι τα οποία εδράζονται σε βαθιές ποδοσφαιρικές διαφορές. Βλέπε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ VS Λίβερπουλ. Υπάρχει και ένα ντέρμπι το οποίο έχει λίγο από όλα. Ταξικό μίσος, πολιτικές διαφορές, εγκληματικό υπόβαθρο, δολοφονίες! Αμείλικτο ξύλο ακόμα και σε ημέρες που δεν αναμετριώνται οι δύο ποδοσφαιρικές ομάδες μεταξύ τους. Ένας ποδοσφαιρικός διχασμός που κόβει μία από τις ιστορικότερες πόλεις του πλανήτη στα δύο. Κυρίες και κύριοι Ρόμα VS Λάτσιο! Λάτσιο VS Ρόμα αν προτιμάτε, αφού το αποψινό σούπερ ντέρμπι της αιώνιας πόλης διεξάγεται με την πεις γηπεδούχο την ομάδα με τα ατζούρι.

Το ότι το φετινό πρώτο “Derby Della Capitale” παίζεται χωρίς οπαδούς φυσικά αφαιρεί από την μεγάλη αίγλη του αγώνα. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν το αδυνατίζει. Η Ρόμα μετράει ένα σερί τεσσάρων αγώνα χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα ενώ προ ημερών κράτησε το 2-2 την Ιντερ, αν και έχανε ως το 86’. Από την πλευρά της η Λάτσιο τον τελευταίο μήνα έχει χάσει μόνο στο 3-2, με τα χίλια ζόρια, από την πρωτοπόρο -και αήττητη τότε- Μίλαν. Η νίκη απόψε και για τις δύο εκ των ων ουκ άνευ. Η μεν Ρόμα, αν πάρει το μεγάλο ντέρμπι μπαίνει στη μάχη ακόμα και για την διεκδίκηση του τίτλου. (φτάνει στο – 3 από την πρωτοπόρο Μίλαν). Η δε Λάτσιο καίγεται για το τρίποντο που θα την φέρει εντός εξάδας Ευρώπης.

Serie A – προαναγγελία: Τα ρεπορτάζ

Για την Λάτσιο εκτός αγώνα μένει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ Στρακόσια, ο μέσος Κατάλντι, αλλά και ο αριστερός μπακ Φαρες. Στα θετικά ότι επιστρέφει ο μεσοεπιθετικός Κορέα, ενώ για πρώτη φορά φέτος μπαίνει στην αποστολή ο αρχηγός και ηγέτης της ομάδας, Λούλιτς. Στο στρατόπεδο της Ρόμα, δεν υπολογίζεται ο βασικός γκολκίπερ Μιράντε. Πέραν αυτού όμως μόνο μακροχρόνιες, γνωστές, απουσίες απασχολούν τον κόουτς Φονσέκα.

