Αγγλία – Γουότφορντ: Τέλος ο Ιβιτς

Αγγλία – Γουότφορντ: Τέλος από τη Γουότφορντ ο Βλάνταν Ιβιτς. Ο άλλοτε τεχνικός του ΠΑΟΚ αποτελεί παρελθόν από τις σφήκες. Και αυτό, μόλις τέσσερις μήνες μετά την πρόσληψη του και πριν καλά καλά περάσει ένας μήνας από την ανάδειξή του ως κορυφαίος προπονητής του Νοεμβρίου για την Τσάμπιονσιπ Αγγλίας! Η ήττα 2-0 από την Χάντερσφιλντ οδήγησε στην απόλυσή του Ίβιτς.

«Η Γουότφορντ επιβεβαιώνει την αποχώρηση από τη θέση του προπονητή του Βλάντιμιρ Ιβιτς με άμεση ισχύ” αναφέρει ο επίσημος twitter λογαριασμός του κλαμπ. Μάλιστα την έξοδο θα περάσει όχι μόνο ο Ιβιτς, αλλά και όλοι οι συνεργάτες του, όπως διευκρινίζεται σε ανακοίνωση που ανέβηκε στο επίσημο πόρταλ της ομάδας!

ℹ️ Watford FC confirms the departure of Head Coach Vladimir Ivić with immediate effect.

— Watford Football Club (@WatfordFC) December 19, 2020