Τσιτσιπάς Wimbledon: Αποσύρθηκε τραυματίας μετά από δύο σετ

Η φετινή συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά στο Wimbledon κράτησε μόλις δύο σετ, με τον Έλληνα πρωταθλητή να αποχωρεί πριν την έναρξη του τρίτου, λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Η ήττα από τον Γάλλο Βαλεντίν Ρουαγιέρ με 6-3, 6-2, αν και επί της ουσίας δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, συνοδεύτηκε από μια από τις πιο ειλικρινείς και βαριές συνεντεύξεις Τύπου της καριέρας του. Φανερά καταβεβλημένος, ο 25χρονος τενίστας παραδέχθηκε ότι βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. «Έχω φτάσει στα όριά μου. Πρέπει να πάρω αποφάσεις για το αν θα συνεχίσω το επόμενο διάστημα. Αν δω ότι η κατάσταση δεν αλλάζει, τότε ίσως δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζω». Οι δηλώσεις αυτές, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια ταλαιπωρία από τραυματισμό στη μέση, δίνουν μια πιο σκοτεινή διάσταση στην πορεία του άλλοτε Νο3 του κόσμου, που έχει φτάσει σε δύο τελικούς Grand Slam (Roland Garros 2021, Australian Open 2023), χωρίς όμως να καταφέρει ακόμη να κατακτήσει τίτλο κορυφαίας διοργάνωσης.

Ο Τσιτσιπάς αναφέρθηκε εκτενώς στη φυσική του κατάσταση, κάνοντας λόγο για έναν διαρκή, άνισο αγώνα απέναντι στον ίδιο του τον οργανισμό: «Το πιο δύσκολο για μένα είναι ότι νιώθω εύθραυστος. Από το ATP Finals στο Τορίνο πριν δύο χρόνια, είναι σαν να ξεκίνησε μια περίοδος όπου το σώμα μου δεν με υπακούει. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, με τον γυμναστή, με τον φυσιοθεραπευτή. Αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω». Ο ίδιος απέκλεισε το ενδεχόμενο επέμβασης, εξηγώντας ότι η βλάβη έχει ήδη επέλθει. Εντόπισε ως σημείο καμπής το US Open του 2024, σημειώνοντας ότι από τότε ξεκίνησε η επιδείνωση και ότι η πίεση του επαγγελματικού tour έχει αφήσει έντονα το αποτύπωμά της.

Αυτό που φάνηκε να τον πλήγωσε περισσότερο ήταν η ανάγκη να αποχωρήσει από τον αγώνα – πράξη που αντιβαίνει, όπως είπε, στο αγωνιστικό του ήθος: «Δεν υπάρχει κάτι που να με πληγώνει περισσότερο από το να εγκαταλείπω. Είναι κάτι που σιχαίνομαι. Και το ότι μου συμβαίνει συχνά πια είναι επώδυνο». Ο Τσιτσιπάς στάθηκε και στον νέο προπονητή του, Γκόραν Ιβανίσεβιτς, με τον οποίο ξεκίνησε συνεργασία κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν στο γρασίδι. Εξέφρασε την εκτίμησή του στον Κροάτη πρώην πρωταθλητή, αλλά και την απογοήτευσή του που δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στο κορτ: «Ο Γκόραν είναι εξαιρετικός. Με στηρίζει, μου δίνει δύναμη. Αλλά όταν δεν νιώθεις καλά σωματικά, δεν μπορείς να αποδώσεις. Και αυτό είναι που με πονά περισσότερο». Με την αποχώρησή του από το Wimbledon, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αφήνει ανοιχτά πολλά ενδεχόμενα για τη συνέχεια της σεζόν.

