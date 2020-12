Τομ Κρουζ Mission Impossible: Τι εξόργισε τον σταρ

Τομ Κρουζ Mission Impossible: Ο Τομ Κρουζ ετοιμάζει τη νέα ταινία Mission Impossible. Ωστόσο τα γυρίσματα για τη νέα ταινία έχουν πέσει πάνω στην πανδημία του κορονοϊού. O ηθοποιός είναι αρκετά απαιτητικός στα γυρίσματα. Αν εργάζεσαι κοντά στον Τομ Κρουζ και δεν τηρείς σχολιαστικά τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού, στην καλύτερη περίπτωση σε περιμένει μια άγρια κατσάδα και στη χειρότερη… η απόλυση. Ο ηθοποιός όπως καταγράφηκε, ήταν έξαλλος με δύο μέλη του συνεργείου επειδή όπως αναφέρει η Sun στέκονταν σε απόσταση μικρότερη από 2 μέτρα ο ένας από τον άλλον.

Στο ηχητικό που δημοσίευσε η βρετανική εφημερίδα, ο διάσημος ηθοποιός ακούγεται να φωνάζει στους δύο εργαζόμενους του συνεργείου γυρισμάτων, απειλώντας τους ακόμα και με απόλυση αν τους ξαναπετύχει να παραβιάζουν τους αυστηρούς κανόνες που έχουν επιβληθεί στο set. Σύμφωνα με τη New York Post, ο Τομ Κρουζ, είναι πρώτα ο ίδιος αυτηρός με τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά τα γυρίσματα που γίνονται στη Βρετανία.

Abso-fucking-lutely go @TomCruise if we all just followed the restrictions in place 😷 ….. https://t.co/mjX6C50dH6

Γι’ αυτό και το θέαμα δύο εργαζομένων να παραβιάζουν τους κανόνες αυτούς τον έβγαλε εκτός εαυτού. Τουλάχιστον 50 μέλη του συνεργείου ήταν παρόντα στο οργισμένο ξέσπασμα του Τομ Κρουζ και παρακολουθούσαν τη σκηνή με ανοιχτό το στόμα. «Αν σας ξαναδώ να το κάνετε αυτό, θα πάρετε πόδι. Όποιον δω να το κάνει, αυτό ήταν. Μην τολμήσεις να το ξανακάνεις γ@@το!» ακούγεται να λέει ο 58χρονος στο ηχητικό ντοκουμέντο.

«Στο Χόλιγουντ επέστρεψαν στα στούντιο και γυρίζουν ταινίες χάρη σ’ εμάς. Επειδή πιστεύουν σ’ εμάς και σ’ αυτό που κάνουμε. Κάθε βράδυ είμαι στο τηλέφωνο με κάθε κ@λοστούντιο, ασφαλιστικές εταιρείες, παραγωγούς. Χρησιμοποιούν το παράδειγμά μας για να κάνουν ταινίες. Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίες, γ@@@ληδες… Δεν ακούω συγγνώμες. Πείτε τις στους ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια τους επειδή έχει κλείσει ο κλάδος μας. Δεν θα τους δώσουν αυτές φαγητό να φάνε ούτε θα πληρώσουν τα δίδακτρα των παιδιών τους», ακούγεται μεταξύ άλλων να λέει ο σταρ.

So much to unpack here, but I am particularly fascinated by the shock, horror, and disgust in the way he yells the word "Producers!" https://t.co/VqrGqEBuEZ

— Mark Harris (@MarkHarrisNYC) December 16, 2020