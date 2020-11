Κρίσι Τέιγκεν κατάθλιψη: Η εξομολόγηση για την ψυχική της υγεία

Κρίσι Τέιγκεν κατάθλιψη: Η Κρίσι Τέιγκεν (Chrissy Teigen) έχει πάρει στα σοβαρά τα προβλήματα με την ψυχική της υγεία μετά την αποβολή που είχε αυτό το φθινόπωρο. Τώρα η Κρίσι επανέρχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εξηγήσει το λόγο για τον οποίο απείχε το τελευταίο διάστημα απ’ αυτά, λέγοντας στους θαυμαστές της ότι πάσχει από κατάθλιψη και χρειάζεται βοήθεια. «Δεν κάνω πολλά tweet γιατί έχω πέσει στην τρύπα της κατάθλιψης, αλλά μην ανησυχείτε καθώς έχω τόση βοήθεια γύρω μου για να γίνω καλύτερα και θα γίνω σύντομα καλύτερα», έγραψε στο Twitter. Η Τέιγκεν μιλούσε πάντα ανοιχτά για τους αγώνες της για την ψυχική υγεία, αποκαλύπτοντας σε μία συνέντευξή της στο Glamour το 2017 ότι υπέφερε από κατάθλιψη μετά τον τοκετό του πρώτου της παιδιού, της 4χρονης σήμερα Λούνα Σιμόν.

Η Τέιγκεν -που είναι επίσης μητέρα του 2χρονου Μάιλς Τέοντορ Στίβενς- μοιράστηκε για πρώτη φορά τα νέα για την απώλεια της εγκυμοσύνης της στις 30 Σεπτεμβρίου. Εκείνη την εποχή, δημοσίευσε στο Instagram της μια σειρά από ασπρόμαυρες φωτογραφίες της μαζί με τον σύζυγό της Τζον Λέτζεντ. Τον περασμένο μήνα η Κρίσι έγραψε ένα άρθρο για τον ιστότοπο Medium στο οποίο αναφέρθηκε στην κατάθλιψη, την απώλεια του παιδιού της και την υποστήριξη που έλαβε για να την ξεπεράσει. «Οι άνθρωποι λένε ότι μια τέτοια εμπειρία δημιουργεί μία τρύπα στην καρδιά. Μία τρύπα άνοιξε σίγουρα, αλλά γέμισε με αγάπη, κάτι που μου άρεσε πολύ. Δεν είναι πια άδεια. Αισθάνομαι γεμάτη», έγραψε.

I’m not tweeting much because I’m honestly in a bit of a grief depression hole but do not worry as I have so much help around me to get better and I’ll be fixed soon. they’ll call when im better and ready for pickup and u can swing by and grab me ok? thank u and love you!

— chrissy teigen (@chrissyteigen) November 25, 2020