Ναυμαχία Σαλαμίνας: Διαδικτυακή εκδήλωση για την επέτειο των 2.500 ετών

Ναυμαχία Σαλαμίνας: Διεθνής, ομογενειακή, διαδικτυακή εκδήλωση για την επέτειο των 2.500 ετών από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου. Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν στο πλαίσιο των σχεδιασμένων δράσεων για το επετειακό έτος «Θερμοπύλες – Σαλαμίνα 2020», το Ελληνικό Κέντρο Πολιτισμού των Νοτιοδυτικών Πολιτειών Αμερικής (Hellenic Cultural Center of the Southwest HCC-SW) και η γενική γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του υπουργείου Εξωτερικών.

Στην εκδήλωση, την οποία θα παρακολουθήσουν και θα χαιρετίσουν ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού, ομότιμος καθηγητής Ιωάννης Χρυσουλάκης, και ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Πολιτισμού των Νοτιοδυτικών Πολιτειών Αμερικής, Γιάννης Ρεμεδιάκης, θα συμμετέχουν με ομιλίες τους ο πρέσβης επί τιμή Δημήτριος Ηλιόπουλος, πρώην εκπρόσωπος της ΕΕ στους διεθνείς οργανισμούς στη Γενεύη (ΟΗΕ) και τη Χάγη και μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ), και ο επίκουρος καθηγητής Ναυτικής Ιστορίας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Ζήσης Φωτάκης. Μετά τους κυρίως ομιλητές, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της γενικής γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού, στην εκδήλωση θα αναπτύξουν, επίσης, τις απόψεις τους για τη σημασία του ιστορικού γεγονότος της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας στις μέρες μας και εκπρόσωποι της νέας σπουδάζουσας γενιάς στις ΗΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Πολιτισμού

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συνεργασία των κάτωθι φορέων: Federation of Hellenic Medical Societies of North America (NY), Hellenic Medical Society of New York, Hellenic American Chamber of Commerce of New York, Federation of Hellenic American Organizations of Illinois «Enosis» (Chicago, IL), Federation of Hellenic American Organizations of New Jersey (Voorhees, NJ), Panhellenic Federation of Florida (Tampa, FL), Federation of the Lesvos Island Societies of America and Canada (NY), Pan Arcadian Federation of America (Chicago), Pancretan Association of America (NY), Pan Greek American Teacher’s Federation (NY), Federation of Hellenic Societies of Greater New York, National Hellenic Society (Washington DC), International Hellenic Association (Claymont), Canadian Hellenic Congress (Montreal, Canada).

Για τη συμμετοχή και την παρακολούθηση της εκδήλωσης έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες οδηγίες στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Πολιτισμού των Νοτιοδυτικών Πολιτειών Αμερικής (https://www.hcc-sw.org/events/calendar/hcc-events/114-celebration-for-the-2500-years-from-battle-of-salamis).

