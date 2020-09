No Time to Die: Αυτός είναι ο κακός της νέας ταινίας του James Bond

No Time to Die: Ένα νέο βίντεο με σκηνές από την ταινία No Time To Die, την τελευταία ταινία με τον Ντάνιελ Κρεγκ στο ρόλο του Τζέιμς Μποντ, δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Δευτέρας. Στο βίντεο πρωταγωνιστεί, ωστόσο, ο Ράμι Μάλεκ ο νέος «κακός» της ταινίας. Παρουσιάζοντας τον «Σάφιν», τον ήρωα που υποδύεται, ο Μάλεκ εξηγεί ότι: «αυτό που ήθελα ήταν να παρουσιάσω τον Σάφιν ως ηρωικό. Ο Σάφιν είναι ένας τρομερός αντίπαλος. Και ο Τζέιμς Μποντ πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό».

«Αυτό που θέλει να κάνει ο Σάφιν και αυτά που είναι διατεθειμένος να κάνει τον έχουν μετατρέψει σε έναν τρομακτικό χαρακτήρα τόσο για τον Μποντ όσο και για ολόκληρο τον κόσμο», δηλώνει από την πλευρά του ο σκηνοθέτης της ταινίας Γιότζι Φουκουνάγκα. Η ταινία «No Time To Die» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 12 Νοεμβρίου στη Βρετανία και στις 20 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Λίγα λόγια για το τρέιλερ της ταινίας

Το τελευταίο τρέιλερ για την ταινία του Τζέιμς Μποντ «No Time to Die» κυκλοφόρησε, σηματοδοτώντας την τελευταία εμφάνιση του Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του θρυλικού μυστικού πράκτορα και βρίσκει τον Μποντ να έχει αφήσει την ενεργό δράση και να ζει μια ήρεμη ζωή στην Τζαμάικα. Ωστόσο, η ηρεμία του διακόπτεται από τον παλιό φίλο και πράκτορα της CIA Φίλιξ Λέιτερ (Τζέφρι Ράιτ), ο οποίος του ζητάει βοήθεια για τη διάσωση ενός επιστήμονα που έχει απαχθεί, οδηγώντας τον Μποντ να εντοπίσει έναν «μυστηριώδη κακοποιό, οπλισμένο με επικίνδυνη νέα τεχνολογία».

Στην ταινία εκτός από τον Κρεγκ επανεμφανίζονται οι: Λέα Σεϊντού, Μπεν Γουίσοου, Ρέιφ Φάινς και Ναόμι Χάρις, ενώ οι Λασάνα Λιντς, Άνα ντε Άρμας, Μπίλι Μάγκνουσεν και Ράμι Μάλεκ θα παίξουν όλοι νέους χαρακτήρες. Το τρέιλερ «No Time to Die» φαίνεται να επιβεβαιώνει τις αναφορές ότι ο χαρακτήρας της Λιντς, η Νόμι, θα παρουσιαστεί ως ο νέος 007, με τον Μποντ να λέει στο τηλέφωνο: «Γνώρισα τον νέο σας πράκτορα -είναι μια αφοπλιστική νεαρή γυναίκα». Η ταινία, η οποία είναι η 25η του Μποντ, έχει σκηνοθετηθεί από τον Κάρι Φουκουνάγκα, καθιστώντας τον, τον πρώτο Αμερικανό σκηνοθέτη που ανέλαβε την ευθύνη για μία ταινία του Μποντ.

