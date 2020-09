Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Προετοιμασίες για την έναρξη

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ο τρόπος θα βρεθεί. Το σίγουρο είναι πως το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, θα είναι πλούσιο και πολύχρωμο Κυκλοφόρησαν τα poster του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, είναι χαρούμενα, πολύχρωμα και τα υπογράφει ο βάσκος illustrator Λουίς Μαθόν, τακτικός συνεργάτης των New York Times, New Yorker και Little White Lies. Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 5 έως 15 Νοεμβρίου. Αυτή τη στιγμή χτίζουμε ένα υβριδικό μοντέλο για προβολές και δράσεις σε αίθουσες, στο διαδίκτυο και στο δημόσιο χώρο. Σε δυο εβδομάδες θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το υβριδικό φετινό Φεστιβάλ, αναφέρουν οι διοργανωτές.

Μια πυξίδα, πολλά χρώματα, καμία κατεύθυνση. Επιστρέφουμε στα βασικά, στις σταθερές που χάσαμε τον τελευταίο καιρό. Επικαλούμαστε τον παιδικό μας εαυτό που μας θυμίζει τη μεγαλύτερη εσωτερική μας ανάγκη για μια εποχή πιο ξέγνοιαστη. Αναζητούμε νέο πλοηγό το σινεμά. Οι ταινίες δείχνουν ζωτικά σημεία του ανθρώπινου ορίζοντα, δείχνουν όσα μας φέρνουν πραγματικά κοντά. Μας προτείνουν καινούριους τρόπους να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από κινηματογραφικές στιγμές, μέσα από την διαρκώς εναλλασσόμενη εμπειρία της θέασης, καθώς βρισκόμαστε σε συνεχή αναζήτηση προσανατολισμού για το αύριο.

Ο Λουίς Μαθόν

Ο Λουίς Μαθόν είναι illustrator και animator. Έχει γεννηθεί στο Γκέτσο, στη Χώρα των Βάσκων και ζει στη Βαρκελώνη. Η δουλειά του είναι γεμάτη χρώματα και κίνηση. Για τα έργα του χρησιμοποιεί τόσο ψηφιακά μέσα, όσο και σχεδίαση στο χέρι. Έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ξένα μέσα ενημέρωσης (The New York Times, The New Yorker, Vogue), καθώς και με το βρετανικό κινηματογραφικό περιοδικό Little White Lies, το οποίο συνεργάζεται με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Δείτε ακόμη