Ελληνοτουρκικά νέα: Βίντεο προπαγάνδας – Από την πτήση των ελληνικών F-16 στην Κύπρο

Ελληνοτουρκικά νέα: Με ένα νέο βίντεο επιχειρούν να προκαλέσουν ξανά οι Τούρκοι για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πρακτορείο Anadolu δημοσίευσε αργά το βράδυ της Παρασκευής ένα βίντεο που αποδέσμευσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας με την επισήμανση ότι τουρκικά μαχητικά κατάφεραν να αναχαιτίσουν ελληνικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν από την Κρήτη με προορισμό την περιοχή όπου η Τουρκία έχει δεσμεύσει με την παράνομη NAVTEX για την πραγματοποίηση ερευνών.

Ωστόσο το συγκεκριμένο βίντεο σχετίζεται με το νέο στραπάτσο της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας από την πτήση των ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών προς και από την Κύπρο όπου συμμετείχαν στην πολυεθνική άσκηση Eunomia. Όπως είναι γνωστό, μετά την άφιξη δύο ελληνικών F-16 στην Κύπρο το πρωί της Τρίτης, ακόμα έξι ελληνικά μαχητικά κατάφεραν το πρωί της Πέμπτης να φτάσουν στο αεροδρόμιο Ανδρέας Παπανδρέου της Πάφου, χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τα τουρκικά ραντάρ.

Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είχαν προετοιμαστεί για να εμποδίσουν τα ελληνικά μαχητικά να φτάσουν στην Κύπρο, εντέλει τα εντόπισαν μόνο όταν τα είδαν να πετούν πάνω από τον ουρανό! Η συγκεκριμένη επιχείρηση σχεδιάστηκε και οργανώθηκε από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο και κατά την διάρκεια της επιστροφής των ελληνικών μαχητικών από την Κύπρο στην 115 πτέρυγα Μάχης στη Σούδα, περί τις 11:30 το πρωί, αντίστοιχα τουρκικά αεροσκάφη επιχείρησαν να παρακωλύσουν την κίνηση τους.

Ωστόσο παρενέβησαν ελληνικά F-16 που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή που προχώρησαν στην άμεση αναγνώριση και αναχαίτιση των τουρκικών αεροσκαφών.

