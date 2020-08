Ελληνοτουρκικά νέα: Παραλήρημα για το Καστελόριζο και τα νησιά κοντά στην Ανατολία

Ελληνοτουρκικά νέα: Απάντηση στα συμπεράσματα της Άτυπης Συνεδρίασης των υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και στις πληροφορίες περί σχεδιαζόμενης λίστας κυρώσεων κατά της Τουρκίας, έδωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

Χρησιμοποιώντας προκλητική ρητορική για άλλη μια φορά, ο εκπρόσωπος Χαμί Ακσόι κατηγόρησε την Ελλάδα και την Κύπρο για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, επισήμανε πως το Καστελόριζο και τα ελληνικά νησιά που βρίσκονται κοντά στην Ανατολία, δεν έχουν υφαλοκρηπίδα και τόνισε πως η «ρητορική των κυρώσεων» από την πλευρά της ΕΕ, ενισχύει την αποφασιστικότητα της χώρας του.

Statement of the Spokesperson of Ministry of Foreign Affairs, Mr. Hami Aksoy, in Response to a Question Regarding the Statement to the Press Following the Informal Meeting of Ministers of Foreign Affairs of the EU https://t.co/e96puYHdeg

— Turkish MFA (@MFATurkey) August 28, 2020