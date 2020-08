Μπορέλ μικρόφωνο: Ο αποκαλυπτικός διάλογος για την Τουρκία – “Είναι εκνευρισμένοι”

Μπορέλ μικρόφωνο: Ένας αποκαλυπτικός διάλογος μεταξύ του Ζοζέπ Μπορέλ και της Ανεγκρετ Κράμπ Κάρενμπαουερ έγινε γνωστός, εξαιτίας ενός μικροφώνου που ήταν ανοικτό. Συγκεκριμένα, στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Βερολίνο, η Γερμανίδα υπουργός Άμυνας ερωτήθηκε από τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής πώς εξελίχθησαν οι επαφές με Αθήνα και Άγκυρα. Η ΥΠΕΞ της Γερμανίας, η οποία προφανώς δεν είχε αντιληφθεί ότι το μικρόφωνο ήταν ανοιχτό, απάντησε: «Δύσκολα. Λίγο πιο ομαλά με την ελληνική πλευρά, αλλά πολύ δύσκολα με την τουρκική πλευρά».

Ο Μπόρελ απάντησε ότι «οι Τούρκοι είναι πολύ εκνευρισμένοι με τη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο», και ότι «πιστεύουν ότι οι Έλληνες δεν είναι αξιόπιστοι». «Πιστεύω ότι θα υπάρξει μια τηλεφωνική επικοινωνία με την Ανγκελα Μέρκε και με τον Πρόεδρο Ερντογάν την Παρασκευή», του απάντησε η Καρενμπάουερ. Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, η κ. Καρενμπάουερ δήλωσε ότι η ελληνοτουρκική κρίση δεν είναι μόνο θέμα των δυο χωρών, αλλά «μας άφορα όλους την ΕΕ και το ΝΑΤΟ». «Η Γερμανία προσπαθεί να μεσολαβήσει και να δρομολογήσει πολιτική λύση. Πρόκειται για σύνθετα ζητήματα, δεν λύνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Με τους κ. Παναγιωτόπουλο και (τον κύπριο υπουργό Άμυνας) Πετρίδη συμφωνήσαμε στην ανάγκη αποκλιμάκωσης» πρόσθεσε η υπουργός Άμυνας.

