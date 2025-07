Φλόριντα: Πατέρας πήδηξε στον Ατλαντικό για να σώσει την κόρη του που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο της Disney

Μια σκηνή δραματικής αυτοθυσίας εκτυλίχθηκε ανοιχτά της Φλόριντα το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, όταν ένας πατέρας βούτηξε στα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού για να σώσει την κόρη του, η οποία είχε πέσει στη θάλασσα από το τέταρτο κατάστρωμα του κρουαζιερόπλοιου Disney Dream. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το κορίτσι φαίνεται πως έχασε την ισορροπία του ενώ πόζαρε για φωτογραφία κοντά στο κιγκλίδωμα. Ο πατέρας της, χωρίς να διστάσει, βούτηξε αμέσως πίσω της. Η πτώση τους στη θάλασσα κινητοποίησε άμεσα το πλήρωμα, ενώ το πλοίο μείωσε ταχύτητα και ακολούθησε μανούβρα για επιστροφή στο σημείο. Επιβάτες που παρακολούθησαν την επιχείρηση διάσωσης περιέγραψαν την αγωνία της στιγμής. «Ήταν τρομακτικό. Βλέπαμε μόνο δύο μικρές κουκκίδες στο νερό μέχρι που χάθηκαν από το οπτικό μας πεδίο», δήλωσε η επιβάτης Λόρα Αμαδόρ. Όπως περιέγραψε, το πλήρωμα έριξε σωστική λέμβο και κατάφερε να εντοπίσει και να περισυλλέξει τους δύο επιβάτες μέσα σε περίπου δέκα λεπτά.

