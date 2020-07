Δημοπρασίες 2020: Αστρονομικό ποσό για το δαχτυλίδι αρραβώνων Κάθριν Χέπμπορν – Χάουαρντ Χιούζ

Δημοπρασίες 2020: Το δαχτυλίδι αρραβώνων που είχε δώσει ο εκκεντρικός επιχειρηματίας Χάουαρντ Χιουζ στην σταρ του Χόλιγουντ Κάθριν Χέπμπορν το 1938 πουλήθηκε έναντι 108.000 δολαρίων σε δημοπρασία στο Λος Άντζελες, ενώ η συλλογή των ερωτικών επιστολών που του είχε γράψει εκείνη αγοράστηκαν για 44.800 δολάρια. Ο οίκος «Profiles in History», που οργάνωσε τη δημοπρασία την Παρασκευή, ανέφερε ότι και άλλα προσωπικά αντικείμενα του Χιουζ πουλήθηκαν σε τιμές που ξεπερνούσαν την αρχική εκτίμηση, όπως το καπέλο φεντόρα που φορούσε (51.200 δολάρια) και το δίχρωμο τζάκετ με το οποίο πιλοτάρισε την τεράστια Ξύλινη Χήνα του. Ο Χιουζ και η Χέπμπορν δεν παντρεύτηκαν ποτέ, όμως η ερωτική σχέση τους, που κράτησε 18 μήνες, είχε κάνει αίσθηση την εποχή εκείνη και περιγράφεται στην ταινία «Ιπτάμενος Κροίσος» του 2004.

Η αρχική εκτίμηση για τις 55 χειρόγραφες επιστολές, σημειώσεις και κάρτες που είχε γράψει η ηθοποιός ήταν 15.000 δολάρια ενώ το δαχτυλίδι με τα σμαράγδια και τα διαμάντια έπιασε υπερτριπλάσια τιμή από την αρχική των 30.000 δολαρίων. Η Χέπμπορν διατηρούσε εξωσυζυγικό δεσμό με τον ατζέντη Λίλαντ Χάουαρντ, στον οποίο δεν είχε αποκαλύψει ότι ήταν παντρεμένη. Ο Χάουαρντ σκόπευε να την παντρευτεί και η Χέπμπορν πήρε διαζύγιο από τον Σμιθ. Η σχέση τους όμως δεν άντεξε.

In 1938, Howard Hughes proposed to his love, actress and icon, Katharine Hepburn, with this breathtaking emerald and diamond engagement ring.💍 pic.twitter.com/nUtM1P4Cm0

— Profiles In History (@pihauctions) July 23, 2020