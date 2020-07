Μπολσονάρου θετικός – κορονοϊός: «Αισθάνομαι πολύ καλά, δόξα τω Θεώ»

Μπολσονάρου θετικός – κορονοϊός: Αν και η υδροξυχλωροκίνη έχει κριθεί, αναποτελεσματική στην καταπολέμηση της λοίμωξης που προκαλεί ο κορωνοϊός, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, ο Ζαΐχ Μπόλσονάρου υποστηρίζει ότι την χρησιμοποιεί «για να θεραπευτεί», μετά τη διαπίστωση πως είναι θετικός στον ιό. Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, μάλιστα, «ανέβασε» νέο βίντεο, στο οποίο ενημερώνει πως έλαβε «νέο χάπι σήμερα» και θα πάρει «κι άλλο αύριο». «Το πήρα και λειτούργησε, αισθάνομαι πολύ καλά, δόξα τω Θεώ» ανέφερε ο Μπολσονάρου, τονίζοντας πως ακολουθεί το παράδειγμα γιατρού στο Σάο Πάολο, ο οποίος προσβλήθηκε από τον ιό κι αποφάσισε να ακολουθήσει την ίδια θεραπεία.

VIDEO: Brazil President Jair Bolsonaro assures that he feels "very good" and campaigns once again for the use of hydroxychloroquine, an anti-malarial drug whose effectiveness against coronavirus is not scientifically proven and that keeps dividing the scientific community pic.twitter.com/xWVRgf6N25

— AFP news agency (@AFP) July 10, 2020