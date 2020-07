Αγιά Σοφιά Κύπρος: Τα tweets του ΥΠΕΞ, Νίκου Χριστοδουλίδη

Αγιά Σοφιά Κύπρος: Η Κύπρος καταδικάζει έντονα τις τουρκικές ενέργειες για την Αγία Σοφία και καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις, σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης στο λογαριασμό του στο Twitter. «Από την τουρκική εισβολή το 1974 και τη συνεπακόλουθη κατοχή μέρους του εδάφους της, η Κύπρος είναι οδυνηρά θύμα της ενορχηστρωμένης πολιτικής της Τουρκίας για καταστροφή και λεηλασία μνημείων θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς», αναφέρει ο κ. Χριστοδουλίδης στην ανάρτησή του.

Προσθέτει ότι «η κλιμακούμενη, κατάφωρη παραβίαση των διεθνών της υποχρεώσεων εκδηλώνεται στην απόφασή της να αλλάξει τον προσδιορισμό της Αγίας Σοφίας, ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που αποτελεί καθολικό σύμβολο της Ορθόδοξης πίστης». «Η Κύπρος καταδικάζει έντονα τις τουρκικές ενέργειες για την Αγία Σοφία, στην προσπάθειά της να εκτρέψει την προσοχή στο εσωτερικό, και καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τις διεθνές της υποχρεώσεις», σημειώνει ο κ. Χριστοδουλίδης.

