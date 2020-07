Κιμ Καρντάσιαν περιουσία: To Forbes «καίει» τη διάσημη τηλεπερσόνα

Κιμ Καρντάσιαν περιουσία: Πρώτα κατέρριψε τους ισχυρισμούς της Κάιλι Τζένερ ότι είναι η «νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος» και τώρα το Forbes απορρίπτει τα όσα υποστηρίζει ακόμη ένα μέλος της οικογένειας Καρντάσιαν – Τζένερ. Το επιχειρηματικό περιοδικό Forbes αναφέρει ότι η Κιμ Καρντάσιαν υπερβάλλει και δεν είναι δισεκατομμυριούχος.

Πρόσφατα ο σύζυγός της, αμερικανός ράπερ, Κάνιε Γουέστ ο οποίος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την αμερικανική προεδρία, έστειλε μέσα από τα social media συγχαρητήριο μήνυμα στη σύζυγό του επειδή έγινε «δισεκατομμυριούχος» όταν εκείνη ανακοίνωσε ότι πούλησε το 20% της εταιρείας της, KKW Beauty cosmetics στον όμιλο Coty έναντι 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

I am so proud of my beautiful wife Kim Kardashian West for officially becoming a billionaire

You’ve weathered the craziest storms and now God is shining on you and our family

So blessed this is still life

So I made you this still life

We love you so much pic.twitter.com/Vvtgzodnah

— ye (@kanyewest) June 30, 2020