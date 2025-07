Black Sabbath: Το τελευταίο χειροκρότημα σε μια θρυλική επιστροφή

Με μια συγκλονιστική και φορτισμένη συναισθηματικά βραδιά, οι Black Sabbath ανέβηκαν για τελευταία φορά στη σκηνή του Μπέρμιγχαμ, στην πόλη που τους γέννησε. Το ιστορικό γήπεδο της Άστον Βίλα μετατράπηκε σε προσκύνημα για 42.000 θεατές –και περισσότερους από 3 εκατομμύρια θεατές σε παγκόσμια live μετάδοση– που παρακολούθησαν τη μεγάλη επιστροφή του αρχικού σχήματος του θρυλικού συγκροτήματος. Ήταν η πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες που ο Όζι Όσμπορν, ο Τόνι Αϊόμι, ο Γκίζερ Μπάτλερ και ο Μπιλ Γουόρντ βρέθηκαν και πάλι μαζί στη σκηνή. Και όπως όλα δείχνουν, ήταν και η τελευταία. Για τον 76χρονο Όζι, αυτή η βραδιά ήταν ένας προσωπικός και μεγαλοπρεπής αποχαιρετισμός.

Καθισμένος σε έναν μαύρο φτερωτό θρόνο, φορώντας δερμάτινο παλτό και ένα χρυσό περιβραχιόνιο με το όνομά του, ο Όζι ανυψώθηκε θεατρικά στη σκηνή, προκαλώντας αποθέωση. «Είναι τόσο ωραίο να βρίσκομαι σε αυτή τη γ@μ#ν# σκηνή, δεν έχετε ιδέα. Ας ξεκινήσει η τρέλα!» φώναξε στο κοινό, δίνοντας το σύνθημα για μια βραδιά που θα μείνει στην ιστορία της ροκ. Το συγκρότημα ερμήνευσε τέσσερα από τα πιο εμβληματικά του κομμάτια: «War Pigs», «N.I.B.», «Iron Man» και «Paranoid», φέρνοντας δάκρυα συγκίνησης στους πιστούς θαυμαστές. Η βραδιά έκλεισε με πυροτεχνήματα και μια τούρτα προς τιμήν του Όζι, ως αποχαιρετιστήριο δώρο για έναν άνδρα που ενσάρκωσε όσο λίγοι το πνεύμα της metal. Το φεστιβάλ «Back to the Beginning» δεν ήταν απλώς μια συναυλία, αλλά ένας ύμνος στην κληρονομιά των Black Sabbath. Πάνω από 15 σπουδαία συγκροτήματα της σκληρής μουσικής –Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Pantera, Tool, Alice in Chains, Mastodon και άλλοι– τίμησαν τους πρωτοπόρους του heavy metal ερμηνεύοντας διασκευές και πρωτότυπο υλικό εμπνευσμένο από την αισθητική τους.

Οι Guns N’ Roses ανέβηκαν στη σκηνή με τέσσερις διασκευές Sabbath και δύο δικά τους τραγούδια, με τον Axl Rose να φωνάζει στο τέλος: «Μπέρμιγχαμ! Όζι! Sabbath! Ευχαριστούμε!». Ο Ρόνι Γουντ και ο Στίβεν Τάιλερ έκαναν επίσης την εμφάνισή τους, προσθέτοντας λάμψη στο ήδη θρυλικό σκηνικό.

Ο Όζι, που τα τελευταία χρόνια δίνει μάχη με τη νόσο Πάρκινσον και είχε καθηλωθεί στο κρεβάτι για έξι χρόνια, δεν μάσησε τα λόγια του. «Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου», είπε λίγο πριν ερμηνεύσει το «Mama I’m Coming Home», αναφερόμενος στην προσωπική του πορεία αλλά και τη βαθιά του σύνδεση με το κοινό. Στη διάρκεια του σόλο σετ του, με τον Ζακ Γουάιλντ στο πλευρό του, ερμήνευσε πέντε από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια: «I Don’t Know», «Mr. Crowley», «Suicide Solution», «Mama I’m Coming Home» και το εκρηκτικό «Crazy Train». «Χωρίς τους Sabbath, δεν θα υπήρχαν Metallica», είπε από σκηνής ο Τζέιμς Χέτφιλντ, αποδίδοντας τον απόλυτο φόρο τιμής στους πρωτοπόρους. Και πράγματι, η μουσική τους στάθηκε αφετηρία για μια ολόκληρη γενιά καλλιτεχνών και εκατομμύρια οπαδούς σε όλο τον κόσμο.

Το αποχαιρετιστήριο live των Black Sabbath δεν ήταν απλώς η λήξη μιας εποχής. Ήταν το επισφράγισμα ενός μύθου. Ένα ευχαριστώ σε μια μπάντα που δεν δίστασε ποτέ να φλερτάρει με το σκοτάδι και να το μετατρέψει σε καθαρτική μουσική εμπειρία. Και τώρα, που τα φώτα χαμήλωσαν και η τελευταία νότα έσβησε, ένα είναι βέβαιο: οι Sabbath δεν θα φύγουν ποτέ πραγματικά – θα είναι πάντα εδώ, στις καρδιές όσων ένιωσαν τη δύναμή τους.